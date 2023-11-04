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英國16歲女高中生智商勝過愛因斯坦！曝K書撇步「放學先睡3小時」

▲英國一位來自巴基斯坦的16歲少女齊瑪（Mahnoor Cheema），智商高達161，比愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160還高，以優異成績通過34個英國中等教育普通證書考試（GCSE）。（圖／翻攝自@mahnoor_cheema_的X）
▲英國一位來自巴基斯坦的16歲少女齊瑪（Mahnoor Cheema），智商高達161，比愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160還高，以優異成績通過34個英國中等教育普通證書考試（GCSE）。（圖／翻攝自@mahnoor_cheema_的X）

記者倪浩軒/綜合報導

英國一位來自巴基斯坦的16歲少女齊瑪（Mahnoor Cheema），智商高達161，比愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160還高，以優異成績通過34個英國中等教育普通證書考試（GCSE），其中24科是自學。對於在學業上的優異表現，齊瑪表示自己比大多數人喜歡上學唸書，另外她也透露一個小撇步，就是每天放學回家先睡3小時，起床後讀書更有效率。

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根據《鏡報》報導，齊瑪一家人於2006年從巴基斯坦搬到英國定居，齊瑪的雙親表示，齊瑪14歲的妹妹萊拉 （Laila）是全國數學錦標賽冠軍，智商也高達161，而9歲的弟弟吉布蘭（Jibran）的鋼琴演奏能力已經達到第四級。對於家中3位小孩都如此突出，齊瑪的雙親認為除了與天生基因有關外，也是由於孩子們後天的努力和堅持。

齊瑪表示，自己很喜歡上學，覺得唸書很輕鬆，對所有科目都感興趣，想要發掘自己的全部能力。齊瑪也分享自己獨特的作息，每天放學回家後先睡3小時午覺，晚上7點起床，然後凌晨2點再度上床睡覺。齊瑪認為，放學後太累了，先睡3小時才能提高效率。

齊瑪已經加入世界頂級高智商組織門薩（MENSA）學會，必須在智力測驗中取得全球前2%的成績才能獲得加入門薩的資格。齊瑪說，自己的目標是進入英國牛津大學研讀醫學課程。

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