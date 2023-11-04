丁噹剛認曖昧混血帥哥！自爆分手KTV邊唱邊哭 獨自做手術惹心疼
丁噹於今（4）日在台北流行音樂中心舉行「夜遊 A Night Tour」演唱會，日前才剛認了與混血帥哥曖昧中的她，在演唱會上她除了祭出火辣性感的熱舞外，還罕見提到內心話，提到曾一個人看恐怖電影，一個人吃火鍋，還曾一個人去做手術，甚至有過分手時，一個人在KTV邊哭邊唱歌的經驗。
記者吳雨婕／綜合報導
丁噹穿著專屬訂製的「夜遊絕世舞伶」性感亮相，以〈夜遊〉開啟今晚的演唱會，與6位舞者火辣熱舞，接著〈夜貓〉、〈交叉〉、〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉等歌，一連串的電音做為開場，既然是電音派對，當然少不了電音女王〈姐姐〉，15分鐘電音不間斷，一開場就讓全場嗨到停不下來，丁噹興奮地說：「昨天彩排場就很興奮了！7年後，歌手丁噹回來了！」
熱鬧過後，氣氛轉為抒情，演唱〈猜不透〉前，丁噹感性的說：「今天很幸福，沒有一個人的孤獨感，我曾一個人去看電影，一個人敷面膜看恐怖電影，一個人吃火鍋、去海邊，一個人做手術，孤獨指數最高的是一個人去遊樂園，我還沒做過。」還自爆有一次分手時，一個人包下一大間KTV，唱了1個多小時，邊唱邊哭，「但今天不是一個人的KTV，是有延伸舞台的5000人大型包廂。」
丁噹唱完〈手掌心〉後，迎來嘉賓陳零九，兩人一起演唱〈天黑請閉眼〉，合作結束後，丁噹貼心的幫陳零九按摩，還問他：「渴嗎？」陳零九則笑回：「我要無糖綠。」眼見丁噹如此周到，也不再提其他需求，而兩人的有趣互動，也引起全場笑聲。