緬北衝突持續　少數民族武裝團體奪取更多前哨站

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緬甸民族民主同盟軍（Myanmar National Democratic Alliance Army）、塔安民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）和若開軍（Arakan Army）聲稱，他們已奪取數十座前哨站和4個城鎮，並堵住通往中國的多條貿易路徑。
當地媒體報導， 塔安民族解放軍戰士今天奪取位於臘戍（Lashio）附近、由親軍方民兵組織控制的兩座前哨站。臘戍是緬北撣邦最大城鎮，也是緬甸東北軍區司令部所在地。
緬甸民族民主同盟軍則表示，已奪取東部更遠處的3處前哨站。
緬甸軍政府尚未對今天的衝突發表評論，但一名發言人2日反駁少數民族武裝組織聯盟已奪取撣邦數個城鎮的說法，稱其為「政治宣傳」。
緬甸軍政府今天表示，以克欽邦（Kachin）為基地的克欽獨立軍（Kachin Independence Army）也加入對軍政府部隊的襲擊。緬甸軍政府聲稱將進行反擊。
當地媒體報導，軍政府砲擊了克欽獨立軍總部所在地、毗鄰中國邊界的偏遠城鎮拉札（Laiza）。
法新社試圖聯絡塔安民族解放軍和克欽獨立軍以取得回應。
法新社記者今天在中國雲南省一個常設警方檢查站被攔下，這個檢查站位於距離邊界口岸清水河（Chinshwehaw）約50公里的山谷上。緬甸軍方1日表示已失去對戰略城鎮清水河的控制。
中國警方表示，由於近期對面邊境持續發生的衝突引發安全擔憂，目前只有居住在檢查站之外的人或其他獲得特別授權的人才能通過。
一名警官告訴法新社：「現在正處於特殊情況。除非必要，否則任何人都不能通過。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1121104