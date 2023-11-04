搶救馬文君票倉　鄭麗文譏趙天麟「跟小三通」成國防最大破口

我是廣告 請繼續往下閱讀
壓軸的趙少康指出，民進黨狂打馬文君打到人民反感，根據上星期媒體民調，馬文君在投一選區仍有40%支持度，對手蔡銘軒僅20幾%，且大部份民眾認為馬文君是監督國防預算而非洩密。他鼓勵馬文君對自己要有信心，因為真理永遠越辨越明。
趙少康連說2次國造潛艦應該「開大門走大路」，而不是去偷人家東西，就算第一艘混過去，和韓國有關的洩密案，未來恐變成國際官司。馬文君在洩密爭議裡蒙受太多不白之冤，呼籲大家用選票幫她討回公道。
馬文君也說，綠營一直抹黑南投人選出她和許淑華「這樣的立委」，事情上她們爭取地方建設不遺餘力，自己在921地震後當埔里鎮長投入震災重建到擔任立委，南投的改變大家有目共睹，真正對不起南投人的是民進黨，自從綠營執政以來，民進黨不分區立委爭取的建設不多，國民黨立委向中央討經費也不給，未來必須透過政黨輪替，南投的垃圾問題才能根本解決。
和第一次在草屯廟口開講解釋洩密案始末、走感性路線不同，今晚砲火猛烈全力攻擊綠營操守爭議。李勝峰批評趙天麟外遇事件，民進黨政府不讓人民小三通，自己的立委卻「跟小三通」，馬文君對手還找另個有性騷擾前科的人（指前立委陳柏惟）來站台，是在侮辱南投人智慧。
鄭麗文質疑，趙天麟身為國會議員卻和陸女玩遠距愛情長達10年，還自拍動作片親中舔共，「老共不知道嗎？不會被要脅嗎？國安單位不知道嗎？沒有政治偵查嗎？」她指國防委員會最大破口就在高雄，因為在高雄台南等地，民進黨推個西瓜出來都會當選。
謝龍介也說，趙天麟有小三的事如果沒有很嚴重，民進黨會要他退選嗎？後面那7艘潛艦還需要做下去嗎？他表示馬文君從政以來為鄉親打拚從沒私心，雖然現在還贏對手20%，但絕不可大意，讓對手有機會翻盤。
許淑華以自己立委經驗為例，指若質詢就被抹黑為阻礙國家發展，以後誰還敢為人民把關？這陣子馬文君被打得跟馬蜂窩一樣，自己為她受的委屈深感不平。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳
●名額有限、滿額為止！！
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president
更多「2024大選」相關新聞。