國民黨提藍白合初選新方案 黃珊珊：非公開透明難以說服支持者
藍白合陷入僵局，國民黨主席朱立倫昨日向民眾黨總統參選人柯文哲提出日本和德國模式兩方案，柯仍堅持全民調，但也讓步，若在誤差範圍內，民調不分勝負，願意禮讓當國民黨總統參選人侯友宜的副手。對此，柯文哲競選總幹事黃珊珊今（4）日表示，朱立倫提出日本式、德國式方案，但不是公開透明的方式，難以說服彼此的支持者。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨官方YouTube頻道「民眾之聲」直播政論節目今日晚間在屏東慈鳳宮戶外開講，黃珊珊上台發言時表示，為什麼柯文哲是你最好的選擇?她已經連續4年多每天早上5點鐘起床、6點半出門、7點半開會，可見柯文哲相當認真，4年前這個時間點，大家都希望柯文哲去選總統，但為了台北市的任務，他選擇繼續當市長。
黃珊珊說，她經歷台北市長選舉，拿下34萬票，在第三勢力幾乎沒有看過，證明已經創造了中間改革的力量，中間選民可以決定台灣的未來。民眾相信柯文哲，是相信他帶來的改變、堅持的價值，不是相信跟人家妥協、跟人家交換。
黃珊珊指出，藍白合他們講得很清楚，民眾黨和柯文哲都希望政黨輪替，因此提出全民調，但很遺憾國民黨可能是考量動員能力、地方組織能力，所以提出開放式民主初選，但大家都知道很難做到又沒時間；而針對政黨協商，民眾黨認為內容可以討論、方法可以談，但還是應該公開透明，日前朱立倫提出日本式、德國式方案，但不是公開透明的方式，難以說服彼此的支持者，柯文哲提出誤差範圍內可以禮讓，又沒有被接受，人民希望有帶領國家的領導人、可以打贏民進黨的人，不是只是動員出來的人。