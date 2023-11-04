曝港湖民調喊集中選票！賴清德：高嘉瑜一對一會贏、有其他人會輸

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賴清德致詞時表示，高嘉瑜是一位認真打拚的立委，她獲得公督盟、口袋國會、動保團體、司法團體評鑑為第一名，這不容易，因為要得第一名要全勤、提出言之有物的質詢，才會獲得計分；他笑稱，高嘉瑜真的是被她的歌聲害到，大家都知道她會唱歌，卻不知道她第一名、爭取許多建設。
賴清德爆料，據中央黨部內部民調，若一對一，高嘉瑜對上國民黨的參選人會贏，若有其他參選人，高嘉瑜會輸，「要尊重人家參選的自由，所以我拜託大家，大家要團結、集中選票，全力支持高嘉瑜！」
賴清德強調，高嘉瑜在立法院投票從來沒有跑票、都照黨意走，希望民進黨支持者能體諒，因為民進黨文化是這樣，在黨團還沒有決議前，允許立委意見及地方意見；賴笑稱，「高嘉瑜這樣啦！（比出小拇指）她不算大砲啦！」過去前立委沈富雄、林濁水等人，才算大砲型，但他們都有內容、論述。
賴清德進一步說，當黨團決定，他們就沒有其他聲音，這是民進黨團的傳統、文化，或許有人看到高嘉瑜有不同意見、會誤會、會擔心，但她並未違反黨內規定，「我們給她肯定！」賴強調，要挽救這席就要集中選票，全力支持高嘉瑜。
此外，陳時中也向支持者喊話，高嘉瑜選舉遇到困難，現在很危險，需要大家幫她加把勁，從現在開始催票，「讓我們綠的能過半」。
高嘉瑜致詞時則說，賴清德非常栽培年輕人，謝謝賴當時給她機會，讓她可以一步一步當選市議員、立委，對比國民黨對手李彥秀是「三代政治世家」，她什麼都沒有，只有兩隻腳與同黨議員的支持；她也強調，她不只會唱歌，還會問政、做事。
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