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彰化139縣道科技執法抓壓車引反彈！警方決議暫緩實施

▲彰化警方1日宣布在縣道139線2處彎道增設科技執法設備，專門取締機車騎士過彎「壓車」危險駕駛，此舉引發巨大反彈。圖為設備測試拍攝。（圖／彰化縣警局提供）
▲彰化警方1日宣布在縣道139線2處彎道增設科技執法設備，專門取締機車騎士過彎「壓車」危險駕駛，此舉引發巨大反彈。圖為設備測試拍攝。（圖／彰化縣警局提供）

中央社

（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）彰化警方1日宣布在縣道139線2處彎道增設科技執法設備，專門取締機車騎士過彎「壓車」危險駕駛，此舉引發巨大反彈，警方今晚宣布，研擬更縝密執行方式，暫緩後續科技執法。

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彰化縣警察局今天晚間發布新聞稿表示，原擬針對縣道139線彎道壓車危險駕駛行為實施科技執法取締，並於近期宣導後開始實施，相關取締方式引發社會大眾正反熱烈討論，共同正視縣道139線交通安全。

縣警局指出，廣納各方意見，針對法律規範、系統穩定、儀器精準、違行態樣、社會觀感等方面進一步審慎全面評估，研擬更縝密執行方式以消除民眾疑慮，將持續宣導安全駕駛觀念並暫緩後續科技執法，也呼籲用路人遵守交通安全規則，維護行車安全。

橫跨彰化、南投的縣道139線是汽機車族知名「跑山」路線，彰化縣警察局為防制事故，常聯合環保局、彰化監理站加強執法，也安排員警拍照取締機車騎士彎道「壓車」等危險駕駛行為，為減少人力負擔，彰化縣警察局率先全國推出彎道壓車危險駕駛科技執法。

彰化縣警察局1日發布訊息表示，持續強化縣道139線危險駕車及速度管理工作，已建置完成科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛機車進行自動偵測、照相及逕行舉發，設置地點在縣道139線李舍咖啡店、少林寺這2處彎道附近，宣導期至11月14日，11月15日起正式取締。

警方當時說明，此科技執法設備是全台首創、24小時專門取締彎道「壓車」行為，若系統偵測機車輪胎與路面夾角小於60度即會自動拍照，但每張照片最後皆會經員警人工審核是否達危險駕車程度，包含騎士是否刻意出腳「側掛」等誇張炫技姿勢，都是舉發與否考量。

這項科技執法宣布後引起許多機車騎士反彈，有人自嘲以後過彎要自備量角器，還有人貼出警方訓練時壓車照片諷刺「只許州官放火」，彰化縣長王惠美、彰化縣警察局臉書（Facebook）粉絲專頁也被不滿民眾「灌爆」，因此，警方今晚緊急宣布「暫緩實施」。（編輯：謝雅竹）1121104

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