彰化139縣道科技執法抓壓車引反彈！警方決議暫緩實施

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縣警局指出，廣納各方意見，針對法律規範、系統穩定、儀器精準、違行態樣、社會觀感等方面進一步審慎全面評估，研擬更縝密執行方式以消除民眾疑慮，將持續宣導安全駕駛觀念並暫緩後續科技執法，也呼籲用路人遵守交通安全規則，維護行車安全。
橫跨彰化、南投的縣道139線是汽機車族知名「跑山」路線，彰化縣警察局為防制事故，常聯合環保局、彰化監理站加強執法，也安排員警拍照取締機車騎士彎道「壓車」等危險駕駛行為，為減少人力負擔，彰化縣警察局率先全國推出彎道壓車危險駕駛科技執法。
彰化縣警察局1日發布訊息表示，持續強化縣道139線危險駕車及速度管理工作，已建置完成科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛機車進行自動偵測、照相及逕行舉發，設置地點在縣道139線李舍咖啡店、少林寺這2處彎道附近，宣導期至11月14日，11月15日起正式取締。
警方當時說明，此科技執法設備是全台首創、24小時專門取締彎道「壓車」行為，若系統偵測機車輪胎與路面夾角小於60度即會自動拍照，但每張照片最後皆會經員警人工審核是否達危險駕車程度，包含騎士是否刻意出腳「側掛」等誇張炫技姿勢，都是舉發與否考量。
這項科技執法宣布後引起許多機車騎士反彈，有人自嘲以後過彎要自備量角器，還有人貼出警方訓練時壓車照片諷刺「只許州官放火」，彰化縣長王惠美、彰化縣警察局臉書（Facebook）粉絲專頁也被不滿民眾「灌爆」，因此，警方今晚緊急宣布「暫緩實施」。（編輯：謝雅竹）1121104