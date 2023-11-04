影／台灣大賽雙響再見轟史上第一人 劉基鴻繞壘頭皮發麻：很爽！
中職34年台灣大賽G1味全龍今（4日）與樂天桃猿激戰14局，陣中重砲劉基鴻演出雙響砲，並在延長14局下從黃偉晟手中敲出再見全壘打，率味全以3:2拿下首勝，首次參加總冠軍賽就建功，劉基鴻賽大呼「很嗨很爽！」
記者路皓惟/台北報導
首局下，劉基鴻首打席就砲轟樂天洋投威能帝，擊出總冠軍賽個人生涯首轟，同時以23歲1天成為隊史總冠軍賽第二年輕開轟紀錄，也成為台灣大賽史上第一位轟雙響砲的球員。
談到台灣大賽生涯首轟，劉基鴻說：「人生第一次在總冠軍賽雙響砲，對我來說意義很大，很嗨、很爽！」教頭葉君璋表示，劉基鴻一直以來就是球隊的關鍵人物，每當球隊需要他的時候，他都會挺身而出，他的表現跟一直跟戰績有很大的關係。
在滿場1萬名球迷的見證敲出再見轟，劉基鴻表示：「當下繞壘聽到滿場的歡呼聲頭皮發麻，看到滿場應援紅海，真的很感動。」他也提到，從來沒想過自己會用再見轟終結比賽。
味全龍因直接保送台灣大賽，有長達13天沒有進行高強度比賽，這段時間除了找業餘隊交流，維持球員手感，教練團也對年輕球員心戰喊話，劉基鴻說：「教練告訴我們台灣大賽只是一場比賽，相信自己，上了場就好好發揮。」