以巴衝突爆發難兼顧 歐美施壓烏克蘭與俄和談？澤倫斯基：不可能
隨著以巴衝突爆發，全球地緣政治的局勢與焦點也逐漸發生變化。美國媒體《NBC》日前披露，根據匿名的美國高級官員表示，美國與歐洲政府已開始和烏克蘭討論，需要採取哪些措施來結束俄烏戰爭，走向和平談判。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，「這事情（指和談）不可能發生」，強調現在還不是與俄羅斯談判的時候。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《NBC》報導，該位匿名消息來源透露，美國官員與烏克蘭政府，已就該如何結束俄烏戰爭進行討論，內容包括烏克蘭可能需要放棄哪些東西，才能與俄羅斯在和談中達成協議。西方國家擔心俄烏戰爭已經陷入僵局，而烏克蘭的盟友們逐漸無力繼續提供援助。
對此，根據《路透社》報導，澤倫斯基今（4）日在基輔與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤，面對媒體時再次重申，現在還不是與俄羅斯談判的時候。
澤倫斯基強調與俄羅斯的和談不會發生，並稱自己一直反對與俄羅斯進行談判，而這樣的立場與烏克蘭社會一致。澤倫斯基也否認有受到美國或歐洲領導人施壓，要求與俄羅斯進行談判。
烏克蘭曾多次表示，除非取回所有被俄羅斯佔領的土地，包括2014年被吞併的克里米亞，否則不會考慮與俄羅斯進行談判。而俄羅斯在日前則是重申，在烏克蘭的軍事行動會以實現所有目標來畫下句點。