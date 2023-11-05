MLB／大谷翔平異於常人！前隊友稱讚他個性好「訓練量嚇死人」
美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，在世界大賽後有會成為自由球員，他預計會拿到生涯最高薪大約，金額甚至上看8億台幣（約256億台幣）等級，而大谷不但實力驚人，前隊友Lucas Giolito也爆料，大谷個性好，訓練量更是「嚇死人」，他表示：「你很難不喜歡他。」
記者吳政紘/綜合報導
看到大谷的表現，他的確是不同層級的球員，單季44轟、美聯全壘打王，加上投球部分單季10勝（5敗）、WHIP1.06、奪三振率11.39，加上投打二刀流都很活躍，大谷根本是不可思議的存在。
Lucas Giolito從白襪隊季中轉到天使，又到守護者隊，身為投手，他也跟大谷對決過，知道他很不簡單，但實際當上他隊友，他才感受到大谷的個性超好，讓他很難不被吸引。
「他是真的那種超好人，他真的聽得懂西班牙文跟英文，但水原一平在旁，讓他不用苦惱。」他說。
而大谷也常會被隊友問「他有什麼秘密」、「他要如何準備」等，但大谷並不在意，直到隊友看到他的訓練量，才恍然大悟。「他的訓練量真的超驚人」。
但大谷私底下又很幽默，很有禮貌，知道該開玩笑、何時要展現出他真正的實力，「你跟他說過話就會喜歡上他的個性，你會越來越喜歡大谷。」