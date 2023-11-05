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集英社將李登輝列中國歷史人物　矢板明夫分析「不分中台」3理由

▲李登輝被集英社套書歸類在「中國」歷史人物。資料照。（圖／資翻攝自李登輝臉書專頁）
▲李登輝被集英社套書歸類在「中國」歷史人物。資料照。（圖／資翻攝自李登輝臉書專頁）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本知名出版社「集英社」近日出版一套《亞洲人物史》（アジア人物史）系列套書，將前總統李登輝歸類為「中國歷史人物」，掀起了許多台灣民眾不滿，李前總統的女兒、李登輝基金會董事長李安妮對此發出聲明表達遺憾，並強調父親是「台灣人」。日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫也在臉書上發文，表示「日本的出版業界對台灣的認識十分淺薄、混亂。」

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李安妮2日針對集英社《亞洲人物史》將李登輝列為「中國歷史人物」，發表聲明表示遺憾，並指出「集英社很多青少年讀者，這些還子未來都是日本社會的中流砥柱，應該提供給他們正確的歷史知識。因為，不論是從出生當下或二戰結束迄今，李登輝皆不宜歸在『中國』項下，何況今日世界所認知的『中國』是『中華人民共和國』，而李登輝則是『台灣人』。」

李安妮在聲明中強調，「日本是一個尊重人格、重視人性尊嚴且實事求是的社會。希望集英社能再次思考書中將李登輝列在“中國”的適當性，呈現更真實的歷史事實」。

對此，矢板明夫4日晚間在臉書上發文贊同李安妮，認為李登輝不應該被歸類在「中國的歷史人物」裡。但同時他也提到，「日本的出版業界對台灣的認識十分淺薄、混亂。」而這一次集英社事件僅是「冰山一角」，類似這樣的奇怪劃分，例子還有很多。

矢板明夫在文中舉例，指出比較有名的是日本著名字典、岩波書店出版的《廣辭苑》。其中引用中華人民共和國政府發行的行政區分地圖，把台灣當作中華人民共和國的一個省來呈現。字典出版以後，台灣駐日代表處立即表達嚴重關切、要求該出版社給予更正。在日的台灣人團體也多次去岩波書店抗議，但至今仍然沒有更改。

矢板明夫認為，日本的出版社在有關「台灣」和「台灣人」的論述上，經常出現爭議，主要有三大理由。第一是因為「確實不了解」，看了一些以偏概全的資料，產生了誤解；第二是「不想得罪中國」，日本有很多出版社都很在意中國市場，尤其是像集英社這樣，漫畫部門很強大的出版社。十分在意中國人的觀感，有時是受到壓力，有時是自我審查；第三是「台灣內部的價值觀非常複雜」，日本人也搞不清楚。

矢板明夫針對第三點進行解釋，舉例在描述台灣歷任總統時，把蔣介石、蔣經國兩位前總統，歸類為「中國人」應該沒有很大的爭議。後來台灣實現了民主化，第一任民選總統李登輝應該寫為「台灣人」。「但是，這個說法成立的話，後面又出來一位馬總統。如果把他定位為台灣人，說不定他又會抗議，說『我是中國人』。」

矢板明夫在最後表示，因此對大多數日本的出版社來說，要判斷這個問題，的確是太為難他們了。「再過兩個月台灣又要選總統了，不知道這一次選出來的會是『台灣人』，還是『中國人』。」


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