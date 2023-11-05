今高溫32度！7-11霜淇淋買1送1　全家霜淇淋新口味開賣、美式半價

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📍門市｜即起至11月5日
霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）， 限icash Pay支付
📍APP｜即起至11月5日
◾精品小農水果冰磚買1送1，5折（原價120元、特價60元）
📍門市｜即起至11月28日
買巧克力大賞專案架指定商品，送CITY指定巧克力飲品「半價優惠券」。包括巧克力可可歐蕾（大杯65元、中杯55元）、脆酷摩卡咖啡（大杯65元、中杯55元）、To b. by agnes b.經典冰可可（大杯99元）皆可享5折，單杯平均最低28元起。
🟡全家
與人氣甜點「PABLO」聯名推出新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，今（5）日全台正式上市開賣，使用咖啡、 乳酪製成，入口是濃濃起司味，尾韻透出咖啡香氣，雙口味可搭配小農牛奶，加上黑色餅皮配色極美。
「咖啡起司歐蕾霜淇淋」原價49元，11月5日至11月11日嘗鮮價45元，線上APP今起限時3天至11月7日，祭出5支168元，平均單支34元、約6.9折。
📍門市｜即起至11月5日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡萊爾富
📍APP｜11月1日起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）
🟡星巴克
11月6日、11月7日限定，買兩杯大杯以上相同容量／風味／冰熱的飲料，享2杯6折，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。