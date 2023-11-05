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今高溫32度！7-11霜淇淋買1送1　全家霜淇淋新口味開賣、美式半價

▲周日高溫飆32度，7-11有霜淇淋買1送1，全家祭出大杯特濃美式買1送1，並正式開賣新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲周日高溫飆32度，7-11有霜淇淋買1送1，全家祭出大杯特濃美式買1送1，並正式開賣新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者黃韻文／綜合報導

快把握最後一日好天氣出遊，下周受到兩波東北季風影響，又要降溫下雨了！中央氣象署指出，今（5）日各地天氣暖熱，西半部高溫上看32度。出去玩消暑必備冷飲冰品，7-11、全家都有霜淇淋、咖啡最後一天買1送1，全家周日還同步上市新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，《NOWnews》整理各家優惠，精算平均原價、平均特價快速看懂。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至11月5日
霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）， 限icash Pay支付

▲7-11霜淇淋買1送1首推「岩鹽牛奶糖霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11霜淇淋買1送1首推「岩鹽牛奶糖霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍APP｜即起至11月5日
◾精品小農水果冰磚買1送1，5折（原價120元、特價60元）

📍門市｜即起至11月28日
買巧克力大賞專案架指定商品，送CITY指定巧克力飲品「半價優惠券」。包括巧克力可可歐蕾（大杯65元、中杯55元）、脆酷摩卡咖啡（大杯65元、中杯55元）、To b. by agnes b.經典冰可可（大杯99元）皆可享5折，單杯平均最低28元起。

▲買巧克力大賞專案架指定商品，送CITY指定巧克力飲品半價優惠券。（圖／業者提供）
▲買巧克力大賞專案架指定商品，送CITY指定巧克力飲品半價優惠券。（圖／業者提供）
🟡全家
與人氣甜點「PABLO」聯名推出新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，今（5）日全台正式上市開賣，使用咖啡、 乳酪製成，入口是濃濃起司味，尾韻透出咖啡香氣，雙口味可搭配小農牛奶，加上黑色餅皮配色極美。

「咖啡起司歐蕾霜淇淋」原價49元，11月5日至11月11日嘗鮮價45元，線上APP今起限時3天至11月7日，祭出5支168元，平均單支34元、約6.9折。

▲全家新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」11月5日上市，同步祭出5支168元快閃價。（圖／業者提供）
▲全家新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」11月5日上市，同步祭出5支168元快閃價。（圖／業者提供）
📍門市｜即起至11月5日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲「康康5」周末五六日登場，自11月3日至11月5日。（圖／全家提供）
▲「康康5」周末五六日登場，自11月3日至11月5日。（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍APP｜11月1日起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）

◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）

◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）

🟡星巴克
11月6日、11月7日限定，買兩杯大杯以上相同容量／風味／冰熱的飲料，享2杯6折，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克耶誕「太妃核果風味那堤」11月2日回歸，使用星巴克APP行動預點搶先喝！2023年4款耶誕杯也曝光。手搖飲料麻古茶坊則升級回歸「芋見泥真好」芋泥系列。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會FB）
▲星巴克耶誕限定「太妃核果風味那堤」回歸了，周一兩杯6折正是開喝好時機。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會FB）

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