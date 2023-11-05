30%逃跑或投降？兩岸若開戰　美台裔軍官：7成民眾願留下奮戰

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為了深入台灣民間，以便進一步了解台灣民眾的想法，簡吉米近來在台灣居住兩個半月，並且與多達數百人進行交談，對象從大學生到退休人士，涵蓋各種不同階層。他在文中表示，「我和他們（台灣民眾）交談的主要目的，是想理解他們對中國潛在的入侵有何想法，以及他們因此而上戰場的意願。
簡吉米在文中指出，雖然中國能力不斷增強，對台灣的壓力也在持續增加，但大部分台灣人並不認為中國對台灣的軍事行動是一個可能發生的情況，許多人認為中共有許多內部事務需要解決，這使得北京不會對台動武，「中共的船艦和飛機在台灣周邊活動被視為令人惱怒的表演舉措，而不是一個明確而迫切的威脅」。
簡吉米表示，據他與台灣民眾交談的情況，他估計在中國入侵台灣時，約有70%的台灣民眾會留下抵抗，20%會離開台灣，10%的人會投降。簡吉米指出，「台灣人想要的是讓他們有盡力一搏的能力」，若有適當訓練、美國的足夠支持，以及無形卻必要的希望，台灣人就會奮戰抗敵。
簡吉米表示，台灣人知道美國軍隊不太可能會與他們並肩作戰，但他們希望能得到美國對提供非戰鬥支持的承諾與決心，尤其是在補給的問題上。
簡吉米提到，與他交談的民眾對於美國能提供什麼樣的支援大多感到沒把握，而一般民眾對軍隊缺乏信任，甚至認為軍隊是不必要預算開支。他指出，大多數與他談話的役齡男性都說願意戰鬥到底，但條件是能有必要的訓練和裝備讓他們奮力一搏，甚至有機會存活下來，「他們一而再、再而三地強調拒絕當砲灰，不想不必要地去送死」。
為了強化後備戰力，台灣在去年成立全民防衛動員署，也將義務役從原來的四個月延長到一年並增加後備軍人的訓練時間。不過簡吉米認為，這些改革仍太少也太慢。他建議，美國或可在「台灣關係法」（TRA）附加修正條款，將美國對台灣在無端遭受攻擊時給予支持正式化，有助於減緩台灣人民對可能遭美國拋棄的普遍擔憂，讓台灣集中精力從事加強軍隊訓練等必要的國防改革。
而在訓練方面，簡吉米表示，台灣的軍隊必須專注於真實性而非著重於「按照腳本演練」，與他談過的人形容台灣的軍事演習「猶如演戲的彩排」，而不是能從其中真正得到啟發的軍事行動。應訓練低階人員戰術決策能力，不是上報等高階領導批准，「瞭解中國歷史的人都知道，這種上而下的嚴格決策過程，就是國軍輸掉國共內戰的主因之一。」
除此之外，簡吉米認為，台灣的徵兵及後備制度「有必要進行徹底改革」。由於義務役的短暫性，服役期間必須格外注重戰鬥技巧的訓練而不是行政性的工作。一旦服完兵役成為後備軍人，所有後備人員必須進入一套持續訓練的體系，如此才能確保最大程度的地區覆蓋性和可預測性。
此外，在台灣的後備司令部已經依地區來分布的情況下，簡吉米認為台灣後備部隊訓練也應該著重於所處地區的防衛，「就如同烏克蘭的領土防衛部隊，台灣也必須培育出對他們所在地區的地形及複雜度有深入理解的戰士。」
簡吉米表示，台灣必須「快速行動進行改變，否則就會太遲」，雖然大部分大部分的人並非全心支持台灣軍隊或認為衝突會立即發生，但台灣人仍有相當大的戰鬥意志，現在要看的是領導人是否擁抱這種精神，並為他們提供最好的準備。
簡吉米也在文中呼籲美國，必須加強決心並在一旦發生軍事衝突時展現承諾提供更多的具體支持。「台灣和美國需要有一個得到充分訓練和備戰能力的台灣人口。這是台灣對抗入侵的最大遏阻，最終也會是台海穩定的最大保證。」