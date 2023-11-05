不滿酒醉被管束！男率眾包圍派出所 三重警逮12人：執法不容挑釁
4日凌晨，新北市三重區重新路一段附近，50歲的翁姓男子與44歲王姓妻子，因酒後於街頭爆發拉扯衝突，當時三重派出所員警見狀，隨即上前將2人拉開，翁男激烈抗拒不肯配合，員警認為翁男已酒醉且有傷人之虞，因此將其帶回派出所保護管束，4日下午由家人帶回。豈料翁男疑似心生不滿，當天（4日）晚間9時許，竟率眾到三重派出所鬧事，現場近20名男女，先是多台汽車包圍派出所、狂按喇叭，又大聲叫囂嗆聲「有牌流氓」、「出來面對」。
記者林盈君／綜合報導
警方為避免現場人員情緒持續高漲失控，隨即喝令驅離現場聚眾人員，並強勢執法，於4小時內速逮滋事份子12人。據了解，三重分局獲報之後，立即成立專案小組，針對聚眾行為蒐證及掌握相關人員車輛，同時報請新北地檢署漏夜指揮偵辦，於4小時內迅速逮捕12人，依妨害公務、聚眾妨害秩序罪等移送法辦，最重可處1年以上7年以下有期徒刑，另將持續追查其他涉案人員，嚴查嚴辦。
警方也嚴正聲明，執法不容挑釁，任何挑戰法律之失序行為，一定追究到底，依法嚴辦。
※【NOWnews 今日新聞
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