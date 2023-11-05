首揭穿「皮衣」原因！黃仁勳謝妻小幫打理 稱「要優雅」不再刺青
ChatGPT等生成式人工智慧（AI）問世後，AI成為2023年以來科技業最火熱的話題。其中受惠AI熱潮最多的企業，無非就是美國晶片設計大廠輝達（NVIDIA）。而輝達執行長黃仁勳成為媒體追逐的對象，過去在演講中穿著一身黑色皮衣也成為話題焦點。近來他在節目上透露幫他打理穿著的是他的妻子及女兒，他也坦言雖然先前曾為了慶祝公司股價每股達到100美元，在自己的手臂上刺上一個公司的logo，但現在「卻不打算再刺些什麼」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《商業內幕》（Business Insider）報導，黃仁勳近來接受HP線上節目《The Moment》採訪，主持人佩托（Ryan Patel）是否再次刺青以慶祝股價大漲時，黃仁勳表示，「我要優雅地變老，不會再有刺青了。」他還透露刺青的痛遠超過別人描述。
這不是黃仁勳第一次談到刺青的痛苦，先前他在2017年11月接受《財富》採訪時，曾說想要擴大刺青的圖案，但回想當時「像嬰兒一樣大哭」。當時他的孩子也在場，告訴黃仁勳「要控制自己」。
除了刺青之外，黃仁勳的招牌黑色皮衣，也時常成為話題焦點。佩托在節目中提到黃仁勳當初在Denny’s餐廳創辦輝達時，肯定沒想到會變成「時尚明星」，「現在你也算是了，你的想法是什麼，有什麼感覺？」
黃仁勳先是要佩托別挖苦他，並表示，「我覺得很開心，因為都是我老婆和女兒幫我打扮的。」
1999年上市後輝達股票拆分五次，而今年受惠於AI熱潮，股價又翻倍成長甚至超過400美元。這也讓黃仁勳財富成長166%。彭博富翁指數顯示，截至10月31日，黃仁勳淨資產高達367億美元（約台幣 1.19兆元）。
黃仁勳在節目中透露，他沒想過公司能夠如此成功，「大家都很驚訝，但我其實沒有長期計劃，我的計畫就是在這裡，做一份超級棒的工作，做出貢獻，享受當下，這也是我不戴錶的原因。」