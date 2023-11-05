好天氣沒了！明起大台北轉雨 「入秋最強冷空氣」這天報到
今（5）日台灣天氣仍屬於「秋老虎」型態，白天晴朗偏熱，各地區最高溫約在攝氏33至35度，但早晚較涼，各地區平地最低氣溫仍在攝氏18至19度，日夜溫差較大，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明（6）日傍晚東北季風南下，大台北、東半部因有雨而轉涼，週五（11月10日）則有另一波入秋至今最強的東北季風報到，包括中南部等各地氣溫都將有感轉涼。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日台灣持續受「秋老虎」籠罩，日夜溫差大，應注意衣著調適。中午前後紫外線強，今日各地區氣溫上，北部攝氏19至34度、中部攝氏18至34度、南部攝氏19至35度、東部攝氏18至33度。
吳德榮說明，明日下午前各地仍晴朗、白天偏暖，清晨輻射冷卻導致氣溫偏低，中南部清晨易有局部「輻射霧」。明天傍晚至週二（11月7日）東北季風南下，冷空氣並不強，大台北、東半部因有雨而轉涼，東北部降雨較明顯；桃園以南高溫略降、影響不大。週三至週五（11月8日至11月10日）白天東北季風減弱，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。
吳德榮提醒，週五晚上起另一波規模較大、水氣較多的東北季風南下，影響超過4天之久，是入秋以來最強一波，但離「大陸冷氣團」仍有段差距，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降，有感轉涼，中南部氣溫略降。