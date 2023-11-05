男持槍挾4歲童闖停機坪！漢堡機場全面關閉 疑與監護權糾紛有關
德國漢堡機場在當地時間4日晚間傳出，一名男子挾持一名4歲女童，開車闖入機場並且對空鳴槍。漢堡機場緊急關閉，大批警察與特種部隊到場，約有27個航班受到影響。據悉遭挾持兒童是該名男子的孩子，事件可能與爭奪監護權案件有關。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《德國之聲》、《德新社》等外媒報導，在當地時間4日晚間8時左右，一名講著土耳其語的35歲武裝男子，開著一輛沒有車牌的車突破機場安檢衝入大門後，並駛向機場停機坪，停在一架機上還有旅客的客機下方。據悉該名男子還兩度對空鳴槍，甚至朝車外扔燃燒瓶。此外，他還挾持一名4歲小孩作為人質。
所幸該客機的乘客都已經被疏散，並未造成任何人員傷亡，機場消防人員也成功撲滅燃燒彈。為了避免風險，漢堡機場已經緊急關閉，並撤離所有旅客，現場目前約有27個航班、共3200名旅客受到影響。
目前已有大批員警趕到現場部署，德國聯邦警察發言人格柏特（Thomas Gerbert）指出，目前正與該男子交涉當中，情況良好，有一位心理學家與男子對談。
警方表示，該名男子的妻子稍早報案，稱孩子可能被綁架了，因此警方初步推斷，這起事件背後是監護權的糾紛，可能是兩人在在結束監護權之爭後，男子強行將小孩帶離。