▲注意「時間就是大腦」！　中風黃金治療時間延長為24小時≠可以晚點治療

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獨居、偏鄉、睡眠未發現等 常使中風錯過治療時機急性缺血性腦中風患者若能及時獲得適當治療，可以減少其失能的可能，並增進其回歸社會的機會。但急性缺血性腦中風治療有出血風險，因此健保署根據當時的臨床研究建議，將急性腦中風溶栓治療健保給付條件訂為急性缺血性腦中風「3小時內」使用；取栓治療為「8小時內」執行。
然而部分中風病人會因睡眠、獨居、偏鄉等因素無法及時送醫而錯過治療時機，依過去的研究來看，之後若要治療可能弊大於利，而且在沒有健保給付的情況下，溶栓治療需自費約4－5萬元、取栓治療需自費約30萬元。
不過，三總副院長李俊泰、北榮神經內科主任李怡慧提到，目前國際、本土實證都指出，溶栓治療不論3小時、4.5小時都有明顯療效且利大於弊，而取栓治療在24小時內執行都有療效，並能透過進階腦影像篩選病人、減少風險。
實證支持放寬治療時間 但中風盡早治療仍是重點因此，健保署在今（112）年10月起放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」之給付條件，由原先「3小時內」使用延長至「4.5小時內」；11月起放寬「急性缺血性腦中風機械取栓術」執行時間，由原先「8小時內」延長至「24小時內」。另外，急性缺血性腦中風黃金治療時間也將從3小時改為24小時。
健保給付時間、中風黃金治療時間都延長，但蔡力凱主任強調，「時間就是大腦」這是全世界都在宣導的事項，民眾千萬不要因為黃金治療時間延長就想說反正還有很長的時間可以慢慢來，中風是越早治療效果越好，這樣才能避免中風帶來更多影響。
蔡力凱主任呼籲，民眾若發現自己或家人有中風跡象，可立即撥打119，透過緊急醫療網可以盡快找到能執行溶栓、取栓治療的醫療院所，在黃金治療時間內獲得適當的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59763
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