旅展環球影城「買一送一」南港開搶 台灣虎航日本來回機票5000元
ITF台北國際旅展11月5日進入第三天，南港展覽館週末人潮大爆滿，Klook祭出日本環球影城「買一送一」舞台活動，吸引近千人現場掃碼搶票！熱門的台灣虎航ITF線上旅展「全航線899元」起，日本來回機票才5000元即可出國爽玩；現場則有互動問答遊戲抽機票、有機會贏得「不限航點來回機票」。
記者蕭涵云/綜合報導
ITF台北國際旅展迎來第三天，適逢週末人潮大爆滿，昨日已衝破10萬人次，今（5）日現場同樣湧現人潮，Klook觀察到詢問度最高仍是國人熱愛的日本，現場日本環球影城「買一送一」舞台活動，吸引近千人掃碼搶票。
而已經宣佈開放免簽至明年5月的泰國，也激起民眾詢問，不只跨年活動、不少消費者已開始規劃明年4月潑水節的飯店和行程，省下簽證費同時疊加旅展現場搶便宜。即將於11月20日開幕的香港迪士尼樂園全新園區《魔雪奇緣世界》，也受到家庭客關注。
熱門的台灣虎航祭出ITF線上旅展「全航線899元」起，日本來回機票才5000元即可出國爽玩！有網友分享平時要價萬元的「台北桃園－大阪」，竟能搶到5500元特價；還有達人透露跨年飛「台北桃園－岡山」竟5000元不到！
據了解，台灣虎航這次最低優惠落在台北桃園飛沖繩、茨城、佐賀，來回機票都是5000元左右即可出國；這一波優惠票價接近之前萬聖節的促銷價格，不同的是，這次選刷樂虎卡有獨享全航線、全艙等「機票9折」優惠，且促銷期間限定加碼回饋8%的tigerpoints點數。
提醒大家，台灣虎航這次在旅展現場攤位「沒有售票服務」，促銷價主要需在「虎膽你就來」線上旅展開搶便宜，記得確認行李重量限制；而台灣虎航於南港展覽館現場，主要祭出互動問答遊戲抽機票、有機會贏得「不限航點來回機票」，台灣虎航也大方表示，旅展期間預計送出38張來回機票。