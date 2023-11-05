影／猿龍大戰14局僅能排第三！中職總冠軍賽象獅惡鬥17局仍是記錄
2023中華職棒台灣大賽首戰，味全龍和樂天桃猿一路鏖戰到14局才靠著劉基鴻的再見全壘打分出勝負，中職總冠軍賽史上，14局並不是延長賽局數最長的比賽，2009年兄弟象與統一獅惡鬥17局的經典戰役至今仍無法打破。
記者吳忠育/綜合報導
2009年總冠軍系列賽第六戰，取得聽牌優勢統一獅只要贏球就能在台南主場拋下冠軍彩帶，不過兄弟象隊也不輕言認輸，首局就展開攻勢，第二棒陳江和敲出安打後，周思齊擊出一壘方向滾地球造成高國慶守備失誤，隨後再靠著陳冠任、王金勇連續安打攻下三分，取得3:0領先。
儘管開局就陷入落後，但統一打者並不氣餒，在第二局將比數追平，可惜在五局上半又丟掉一分，九局上打完獅隊仍以3:4落後一分。
到了九局下半，地主統一獅隊吹起反攻號角，陳連宏靠著失誤上壘後，鄭乃文代打敲安攻佔一二壘，接著劉芙豪再補上一支追平比數的滾地安打，九局打完雙方戰成平手進入延長賽。
進入延長賽之後，兩軍從第10至16局都沒有分數進帳，直到17局上半，兄弟象隊的王勝偉轟出一發石破天驚的陽春彈打破僵局，終場就以5:4險勝統一，而這場17局大戰進行了6小時14分鐘，不論是局數或是時間都是中職史上最長，至今仍無人能破。