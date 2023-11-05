柯文哲批朱立倫整合方案「把恁爸當肖仔」　答應就像乞丐

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柯文哲4日晚間到屏東慈鳳宮戶外開講，被問到藍白合，柯文哲說，自己為了這問題，內心非常猶豫，擔心如果民進黨總統參選人賴清德當選，雖然不敢說台灣一定會發生戰爭，但是經濟一定差，因為民進黨跟中國大陸搞成僵局、很難解。
柯文哲提及，自己想了很久，如果賴清德當選怎麼辦？因為台灣有6成民意支持政黨輪替，應該理論上應該要合作，把民進黨換下來，但他每次說「猴子理論」，也就是猴子並非爬到樹子屁股才變紅，而是爬到樹上才被看到屁股紅，其實國、民2黨只要執政都變得怪怪的，2隻猴子爬上樹都被看到屁股紅，台灣現階段需要的是新的政治文化。
柯文哲說，國民黨還是那個「宮廷政治」，以往各項選舉都是比民調，現在卻說民調不準。國民黨提出的方法，用立委參選人一起投票，但國民黨有69人、民眾黨11人，一起投票的話，當然是民眾黨會輸；雖然當下聽到朱的方案，自己嘴上說「我知道、我知道」，但其實心裡想的是「OOXX」、「你把恁爸當肖仔」。
至於有民眾提出藍白整合想法，柯文哲直言，那就乾脆比民調就好，自己都說讓國民黨總統參選人侯友宜3％了，沒贏超過3％都算輸，「但他也不敢、不比啊！」；國民黨現在拉不下臉、拉不下面子，拿幾個部會首長就想要換別人當副手，「我如果答應他的條件，我好像乞丐一樣，我也不希望那樣」。