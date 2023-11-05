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亞冠賽／江坤宇守備破紀錄卻辭退！中華隊內野戰力恐受到影響

▲ 江坤宇本季守備率.988，打破2017年王勝偉的超狂紀錄，卻辭退亞冠賽。（兄弟提供）
▲ 江坤宇本季守備率.988，打破2017年王勝偉的超狂紀錄，卻辭退亞冠賽。（兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2023亞洲職棒冠軍爭霸賽（簡稱：亞冠賽）將在11月16日至19日在日本東京巨蛋舉行，近期傳出中信兄弟游擊手江坤宇辭退，可能嚴重影響中華隊戰力，江坤宇是在近期辭退，雖然他本季守備率.988，打破2017年王勝偉的超狂紀錄，但卻無法打亞冠賽中華隊，聯盟表示，將另外換人選。

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本屆亞冠賽由陳金鋒總教練領軍，亞冠賽中華代表隊26人名單10月24日公布，包括江國豪、林凱威和陳傑憲三名外卡選手在內，共有11名投手、3捕手、7個內野手，以及5名外野手。

亞冠賽26人名單如下：

投手：王彥程、王志煊、古林睿煬、李子強、林詔恩、邱駿威、陳克羿、陳柏清、曾峻岳、江國豪、林凱威。

捕手：林吳晉瑋、蔣少宏、戴培峰。

內野手：江坤宇、何恆佑、林子豪、林靖凱、馬傑森、葉子霆、劉基鴻

外野手則有孔念恩、岳政華、邱智呈、郭天信、陳傑憲，中華隊26人名單依大會規定於總教練會議前，仍保有更替權。

由於江坤宇今年征戰經典賽後又馬上投入賽季，加上季中也因傷影響，球季結束後，可能也無法負荷亞冠賽的強度，中華隊將在11月14日啟程飛往日本，15日下午展開練球，16至19日進入正式開打。

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