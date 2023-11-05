《進擊的巨人》開播10年終於完結！全球紛絲社群洗版：歷史級神作
《進擊的巨人 The Final Season 完結篇（後篇）》台灣時間今（5）日終於在串流平台播出，粉絲們跟著主角艾連·葉卡們歷經10年的旅程，一步步揭開巨人的神秘面紗後，終於迎來絕望世界的終結，全球動漫迷在《進擊的巨人》宣告完結後更是哭成一片，相關發文數直衝社群軟體 X（推特）世界趨勢榜第1名，並盛讚《進擊的巨人》就是歷史級神作，再度帶起話題高潮。
記者張志浩／綜合報導
本次上映的最終篇，銜接在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》「前篇」中，主角艾蓮·葉卡發動「地鳴」希望將全世界夷平，米卡莎、阿爾敏等身邊的好友在無奈之下，只能不斷進擊試圖阻止，用盡各種方式阻止艾蓮，透過熱血的戰鬥畫面、讓人熱淚盈匡的感情戲，講述故事中眾人對未來世界的想像，讓粉絲們大呼過癮。
《進擊的巨人》完結篇播出後，除了網友們紛紛發表動態，替艾連、米卡莎、阿爾敏配音的優梶裕貴、石川由依、井上麻里奈等一眾聲優，都在 X 發文分享合照，表達對《進擊的巨人》的感激，和粉絲不間斷的支持。
《進擊的巨人》原著漫畫家諫山創除了在開播前親自修改分境外，事後也畫出艾連、米卡莎、阿爾敏3人組的完結紀念作品；負責《進擊的巨人》動畫製作的公司 MAPPA 也感謝粉絲們的大力相挺，《進擊的巨人》再次成為各大社群的頭號焦點。