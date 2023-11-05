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辣個男人要來了？藍白合若破局　他預言「侯韓配」機率大增

▲前立委郭正亮預言，藍白合如果破局，侯韓配機率大增。（圖／資料照）
▲前立委郭正亮預言，藍白合如果破局，侯韓配機率大增。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

國民黨主席朱立倫日前對藍白合配對提出日本和德國兩方案作為新解方，不過民眾黨總統參選人柯文哲顯然不想接受，藍白合瀕臨破局。對此，前立委郭正亮預言，如果藍白合破局，「侯韓配」的機率蠻大的，因為前高雄市長韓國瑜就是一個忠黨愛國的人，也認為，萬一侯、柯兩人如果沒辦法合，到時兩人各自登山，最後兩個禮拜再來棄保。

郭正亮昨（5）日在《張雅婷辣晚報》節目中表示，已經有人建議韓國瑜當副手，直接去問國民黨總統參選人侯友宜 ，侯友宜說這個建議很好。郭正亮認為，若藍白合破局，侯韓配的機率蠻大的，因為韓國瑜就是一個忠黨愛國的人，若沒有經過國民黨的程序，他是不可能跳到別的黨。

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郭正亮更指出，這就有一個現實面，藍白雙方都有主戰派，若侯、柯兩人拆開之後，分別去選，最後若要搞棄保，難度真的很高，兩人合難免會流失一些票，但若兩人分開，就要棄保對方棄保得很徹底，至少要15％以下，這難度很高，也許到時兩人各自登山，最後兩個禮拜再來棄保。

郭正亮表示，當然希望藍白能夠合，但萬一侯、柯兩人真的沒辦法合，有些話也要事先講清楚，就是各自努力，到最後兩個禮拜大家再來棄保，還是希望能夠下架民進黨，至於立委的部分，選民不要不合，侯、柯都要對此公開去講。

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