辣個男人要來了？藍白合若破局　他預言「侯韓配」機率大增

郭正亮昨（5）日在《張雅婷辣晚報》節目中表示，已經有人建議韓國瑜當副手，直接去問國民黨總統參選人侯友宜 ，侯友宜說這個建議很好。郭正亮認為，若藍白合破局，侯韓配的機率蠻大的，因為韓國瑜就是一個忠黨愛國的人，若沒有經過國民黨的程序，他是不可能跳到別的黨。
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郭正亮表示，當然希望藍白能夠合，但萬一侯、柯兩人真的沒辦法合，有些話也要事先講清楚，就是各自努力，到最後兩個禮拜大家再來棄保，還是希望能夠下架民進黨，至於立委的部分，選民不要不合，侯、柯都要對此公開去講。
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