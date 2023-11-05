快檢查手機！12款APP「藏木馬病毒」偷訂閱扣錢　超過220萬人受害

LOL世界賽／韓國最後希望！T1大戰LNG卡位4強　Faker仍是勝負關鍵

▲S13 LOL 世界賽， T1戰隊8強將對上 LNG ，外界視為本屆8強賽實力最接近的對戰組合，而 Faker 也將繼續努力替職業生涯再寫下一筆佳績。（圖／LOL Esports Flickr）
▲S13 LOL 世界賽， T1戰隊8強將對上 LNG ，外界視為本屆8強賽實力最接近的對戰組合，而 Faker 也將繼續努力替職業生涯再寫下一筆佳績。（圖／LOL Esports Flickr）

記者張志浩／綜合報導

S13《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽進入最後一天賽程，目前 WBG、BLG、JDG 等3支 LPL中國戰隊已經卡位4強，今（5）日韓國 LCK 最後希望 T1 將迎戰 LPL 第3種子 LNG ，被外界視為本屆8強賽實力最接近的對戰組合，前英雄聯盟職業隊分析師魚丸認為， LNG 中野連動相當優異，T1 能否取勝的關鍵在於 Faker 前期能不能舒服發育，並降低給對手機會的小毛病，整體來看， LNG 和 T1 有很高機率打滿5場，誰輸誰贏都有可能，但 LNG 有先選邊優勢，贏面比 T1 稍微來得多一點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲在 GEN.G、KT 相繼止步8強後，T1 成為唯一有機會奪冠的韓國隊伍。（圖／LOL Esports Flickr）
▲在 GEN.G、KT 相繼止步8強後，T1 成為本屆 LOL 世界賽唯一有機會奪冠的韓國隊伍。（圖／LOL Esports Flickr）
LCK賽區最後希望　T1 想贏還是得看 Faker

LCK 賽區目前面對國際賽最大考驗，GEN.G、KT 相繼止步8強後，T1 成為唯一有機會奪冠的韓國隊伍， 魚丸提及，觀察兩隊在世界賽的表現，LNG 的中下雙C非常靠譜，幾乎沒什麼失誤，整體陣容也相當符合版本，T1 部分則是選手屬性與版本稍微不相容，且高機率首場會從紅方開局，想帶走系列賽的難度較高。

魚丸分析，從 T1 瑞士制的賽況會發現，Faker 在遊戲前期蠻容易給對手有進攻機會，且常常會選擇「犧牲自己發育、成就隊友」的動作，因此以前期為主的 T1 需要特別防範 LNG 對中路的策劃，在今年世界賽版本著重中下發育、後期站出來 Carry 的版本，犧牲中路的策略面對營運良好的隊伍討不到便宜，而 LNG 就是其中一支。

此外， Faker 將面對瑞士制打線贏線率最高的選手 Scout ，T1 打野 Oner 也不算是很會掩護中路的選手，若 T1 不小心讓 Faker 前期過的不舒服，又讓 Scout、Tarzan 中野抓到節奏，拖到 LNG 喜歡的後期，T1 勝率會隨著時間慢慢往下掉。而中路的 BP 關鍵，預期將圍繞在阿祈爾做抉擇，其次是妮可、奧莉安娜。

▲LNG 將力拼晉級，期盼替 LPL 賽區達成制霸4強的創舉。（圖／LOL Esports Flickr）
▲LNG 將力拼晉級，期盼替 LPL 賽區達成制霸4強的創舉。（圖／LOL Esports Flickr）
軟輔竄出頭改變版本生態　下路選角發揮也成兩隊勝負關鍵

魚丸提到，LNG 目前選手狀態都不差，賽前唯一較令人擔憂的應該是輔助 Hang ，Hang 的招牌硬輔包括納帝魯斯、雷歐娜都沒話說，不過近期軟輔回歸，若一時發揮不佳，勢必會降低 Gala 影響力，連帶將全隊下限拉低，「只要 Hang 不要搞事，LNG 拿下比賽的機率就會提升很多等級。」

而 T1 部分，由於瑞士制後期開始，軟輔回歸賽場改變下路生態，隊伍想要掌握遊戲節奏，更要著重於「下路打線期能否拿到優勢」，也因此，T1 相當擅長軟輔、擅長打線的 Keria 預期能更自在的與 Gumayusi 配合，尤其選到睿娜妲這隻角色時，打硬輔優勢極大，T1 下路兩人必須好好把握將個人能力發揮出來。不過為了保護 Hang，估計 LNG 不會輕易讓 Keria 選下睿娜妲。

此外，兩隊針對輔助 BP 上的策略也值得討論， LNG 常在前3選就將輔助選下，而 T1 是全球戰隊中，少數會把第5選 Counter Pick 給予輔助的隊伍。因此在 LNG 必須針對 T1 凱特琳體系做封鎖時，剩餘的角色如何分配，會是教練團一大功課。

LOL世界賽8強賽程開打！LPL、LCK共7戰隊亂鬥　最新戰況懶人包

LOL世界賽／GEN.G高牆難撼動！BLG陣容不符版本　想晉4強要靠Bin

LOL世界賽／8強JDG碰KT！Ruler、Knight狀態高檔　中期是勝負關鍵

LOL世界賽／JDG 3:1扳倒KT晉4強！Ruler秀整場　T1成LCK最後希望

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞