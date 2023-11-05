LOL世界賽／韓國最後希望！T1大戰LNG卡位4強　Faker仍是勝負關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
LCK 賽區目前面對國際賽最大考驗，GEN.G、KT 相繼止步8強後，T1 成為唯一有機會奪冠的韓國隊伍， 魚丸提及，觀察兩隊在世界賽的表現，LNG 的中下雙C非常靠譜，幾乎沒什麼失誤，整體陣容也相當符合版本，T1 部分則是選手屬性與版本稍微不相容，且高機率首場會從紅方開局，想帶走系列賽的難度較高。
魚丸分析，從 T1 瑞士制的賽況會發現，Faker 在遊戲前期蠻容易給對手有進攻機會，且常常會選擇「犧牲自己發育、成就隊友」的動作，因此以前期為主的 T1 需要特別防範 LNG 對中路的策劃，在今年世界賽版本著重中下發育、後期站出來 Carry 的版本，犧牲中路的策略面對營運良好的隊伍討不到便宜，而 LNG 就是其中一支。
此外， Faker 將面對瑞士制打線贏線率最高的選手 Scout ，T1 打野 Oner 也不算是很會掩護中路的選手，若 T1 不小心讓 Faker 前期過的不舒服，又讓 Scout、Tarzan 中野抓到節奏，拖到 LNG 喜歡的後期，T1 勝率會隨著時間慢慢往下掉。而中路的 BP 關鍵，預期將圍繞在阿祈爾做抉擇，其次是妮可、奧莉安娜。
軟輔竄出頭改變版本生態 下路選角發揮也成兩隊勝負關鍵
魚丸提到，LNG 目前選手狀態都不差，賽前唯一較令人擔憂的應該是輔助 Hang ，Hang 的招牌硬輔包括納帝魯斯、雷歐娜都沒話說，不過近期軟輔回歸，若一時發揮不佳，勢必會降低 Gala 影響力，連帶將全隊下限拉低，「只要 Hang 不要搞事，LNG 拿下比賽的機率就會提升很多等級。」
而 T1 部分，由於瑞士制後期開始，軟輔回歸賽場改變下路生態，隊伍想要掌握遊戲節奏，更要著重於「下路打線期能否拿到優勢」，也因此，T1 相當擅長軟輔、擅長打線的 Keria 預期能更自在的與 Gumayusi 配合，尤其選到睿娜妲這隻角色時，打硬輔優勢極大，T1 下路兩人必須好好把握將個人能力發揮出來。不過為了保護 Hang，估計 LNG 不會輕易讓 Keria 選下睿娜妲。
此外，兩隊針對輔助 BP 上的策略也值得討論， LNG 常在前3選就將輔助選下，而 T1 是全球戰隊中，少數會把第5選 Counter Pick 給予輔助的隊伍。因此在 LNG 必須針對 T1 凱特琳體系做封鎖時，剩餘的角色如何分配，會是教練團一大功課。