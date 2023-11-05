看完《進擊的巨人》結局快衝！台中台北都有快閃活動　周邊拿到爽

從第一集到完結篇，《進擊的巨人》在開播10後，台灣時間今（5）日終於在串流平台播出 「The Final Season 完結篇（後篇）」，為了紀念感動的最後一刻，代理商木棉花也舉辦一系列實體和線上活動，包括台中草悟道已有「進擊的巨人 The final season 快閃店」、台北三創生活園區也有主題用餐空間，線上則有「Worldwide After Party」，讓粉絲創建3D虛擬角色，進入官方設置的「豪懷郵輪」和全世界的巨人粉絲在線上互動。
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「進擊的巨人 The final season 快閃店」即日起至12月20日現身台中草悟道，現場設置四大拍照打卡點，還有多款限定商品，包括調查兵團風格「睡衣」、有自由之翼徽章的「藍牙耳機」及「內雕LED燈」，斷貨許久的軍團披肩造型「空調毯」、兵長「等身抱枕」、機動裝置「造型杯」和超實用「飲料提袋」也都補齊。開店期間消費滿999元還會送兵長和艾連圖像「紙膠帶」。
台北部分，《進擊的巨人Tne Final Season》主題用餐空間在三創生活園區登場，餐廳推出主餐、聖代、飲料等，餐點設計都與角色有所連結，讓進擊的巨人粉絲可以沉浸在其中，主題期間為即日起至12月7日，點餐均隨贈特典。活動期間內，全店將以「The Final Season」視覺佈置空間，推出2階段滿額好禮拼圖磁鐵、阿爾敏生日限定企劃，現場也將展售豐富週邊商品。
木棉花指出，粉絲若看完《進擊的巨人 The Final Season 完結篇（後篇）》，可購票線上參加「Worldwide After Party」。創建自己的3D虛擬角色，進入官方設置的「豪懷郵輪」，和全世界的巨人粉絲線上乾杯。活動開始前參加者可上船探索設施，有線上慶功宴體驗、限定Talk show、各角色的房間、廣播劇、和動畫版歌曲音樂會、特別節目等豐富內容回顧《進擊的巨人》10年旅程，更多消息可關注《進擊的巨人》Worldwide After Party官方網站。