賴清德稱「若當選兩岸開戰機率最低」　侯友宜酸：台獨金孫轉性？

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侯友宜今日上午到高雄出席醫師挺侯大會，並接受媒體聯訪，針對昨日賴清德專訪指出，其當選總統兩岸開戰機率會最低，侯友宜表示，「台獨金孫賴清德最近轉性，開始談兩岸和平？」民進黨執政七年多來，與對岸不對話、不交流，且動不動就以言語挑釁，激化兩岸對立衝突，現在選舉到了，卻開始談兩岸和平，根本就是欺騙人民。
「民進黨若要兩岸和平，跟著侯友宜走就沒有錯」，侯友宜指出，自己已公開宣示，明確反對台灣獨立，更務實地提出，在平等、尊嚴、友善的原則下，與對岸恢復交流，好好地創造兩岸和平的時機；賴清德若要兩岸和平，就站出來，跟進侯友宜反對台獨，否則就是欺騙人民、棄人民生命安全於不顧。
另有媒體問及，成立醫事團體後援會，是不是要跟醫生出身的賴清德、柯文哲較勁？侯友宜則回應，今日是全國第三場的醫事後援會挺侯大會，每場都有超過千人以上的醫事人員，站出來力挺。而自己所提出的醫療政策，包括醫療保健支出預算逐年提升至GDP8%、成立癌症基金、80歲以上及70至79歲癌症二期患者廢除巴氏量表，都獲得兩位醫生出身的總統參選人跟進，代表自己的醫療政策都提的非常好，之後還會提出長照保險等政策，也歡迎兩位一起跟進。
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