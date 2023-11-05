三重派出所深夜遭20惡煞包圍！大聲叫囂要「員警出來面對」

亞運金牌力挺蘇巧慧　獲預算哽咽淚謝「幫助非常大」

▲亞運拳擊金牌林郁婷特別出席蘇巧慧競總成立大會，感謝蘇巧慧一路以來的協助，過程中一度哽咽無法言語。（圖／記者陳威叡攝，2023.11.05）
▲亞運拳擊金牌林郁婷特別出席蘇巧慧競總成立大會，感謝蘇巧慧一路以來的協助，過程中一度哽咽無法言語。（圖／記者陳威叡攝，2023.11.05）

記者陳威叡／台北報導

立委蘇巧慧今（5）日於鶯歌舉行競選總部成立大會，並邀請亞運拳擊金牌林郁婷到場致詞，她提及自己的金牌之路，一路走來感謝總統蔡英文、副總統賴清德與行政院前院長蘇貞昌當時推動黃金計畫，成為選手的後盾，自己與蘇巧慧像是一起長大打拚的夥伴，感謝也為拳擊隊爭取非常多資源，過程中一度哽咽。蘇巧慧也說，認識林郁婷時當時只是很有潛力的選手，自己則是菜鳥，如今成為摯友，在不同領域上各自努力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林郁婷今日受邀出席蘇巧慧競總成立大會，致詞時提及自己來自於鶯歌國中、鶯歌工商，在拳擊表現有好成績要感謝太多人，除了教練曾自強的指導之外，特別感謝國家資源的挹注，包括總統蔡英文、副總統賴清德與行政院前院長蘇貞昌，當時推動黃金計畫成為選手的後盾。

林郁婷說，在行政團隊的帶領下，體育預算每年增加，這對選手而言幫助非常大，這次會出席蘇巧慧競選總部成立大會，是因為跟蘇認識很長的時間，感謝其擔任立委的時候，非常努力為拳擊隊爭取許多預算。回憶起過去種種協助，也讓林郁婷一度哽咽無法言語。

林郁婷也提到過去在東京奧運失敗經歷，下場後就接到蘇巧慧的電話，適時給予加油與鼓勵，讓她感到非常窩心，如今她每次只要出國比賽，回台後都會送上賽會吉祥物娃娃，象徵兩人的好感情。

蘇巧慧則說，認識林郁婷時自己也是菜鳥，而林僅是一名很有潛力的選手，當時教練期盼鶯歌工商拳擊練習場需要更好的設備與場地，她也成功爭取預算，如今兩人成為摯友，在不同領域上各自努力，更打趣稱林戴上拳套能夠一拳打倒她，而自己拿起麥克風則能KO林郁婷。

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳​
●名額有限、滿額為止！！​
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

更多「2024大選」相關新聞。

蘇巧慧推出首支競選影片　賴清德獻聲挺「支持會做事的人」

李鴻源失言致歉　蘇巧慧：大街造謠小巷道歉、國民黨第幾次了

蘇巧慧募款小物上線　亞運拳擊金牌林郁婷拍宣傳照同框力挺

郭台銘被爆性羞辱蔡英文　蘇巧慧：狂撒資源買廣告但性別意識死當

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞