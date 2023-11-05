亞運金牌力挺蘇巧慧　獲預算哽咽淚謝「幫助非常大」

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林郁婷說，在行政團隊的帶領下，體育預算每年增加，這對選手而言幫助非常大，這次會出席蘇巧慧競選總部成立大會，是因為跟蘇認識很長的時間，感謝其擔任立委的時候，非常努力為拳擊隊爭取許多預算。回憶起過去種種協助，也讓林郁婷一度哽咽無法言語。
林郁婷也提到過去在東京奧運失敗經歷，下場後就接到蘇巧慧的電話，適時給予加油與鼓勵，讓她感到非常窩心，如今她每次只要出國比賽，回台後都會送上賽會吉祥物娃娃，象徵兩人的好感情。
蘇巧慧則說，認識林郁婷時自己也是菜鳥，而林僅是一名很有潛力的選手，當時教練期盼鶯歌工商拳擊練習場需要更好的設備與場地，她也成功爭取預算，如今兩人成為摯友，在不同領域上各自努力，更打趣稱林戴上拳套能夠一拳打倒她，而自己拿起麥克風則能KO林郁婷。
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