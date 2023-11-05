失智症成全球十大死因！快檢查「10警訊」中幾個　怕遺傳做這檢測

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為讓該女及其家屬對未來有更好的準備，醫療團隊仍將她轉介至失智症中心的個管師，提供相關資訊，並教導如何延緩退化進程。
除早期診斷外，許多人也關注自己罹患失智症的風險，戴瑞億另舉例，50歲的黃小姐由於母親在60歲左右失智症發作，雖然目前自認沒有任何認知功能問題，但考慮家族史，很希望了解自身罹患失智症的風險，而經門診諮詢後，她決定自費進行ApoE（Apolipoprotein E）基因型檢測，並透過IMR免疫磁減量技術檢測有無與失智相關的異常蛋白，最終報告顯示一切正常，她才暫時放下憂慮。
戴瑞億表示，當民眾擔心是否有失智症， 可觀察有無出現失智症警訊症狀，包括記憶力減退、計畫事情或解決問題有困難、對時間地點容易混淆等，也可以使用失智症篩檢量表，例如極早期失智症篩檢量表AD-8，若此量表的分數大於等於2分時，建議進一步就醫接受仔細評估。
此外，民眾也可進行ApoE 基因型檢測或IMR免疫磁減量技術檢測，前者如偵測到特定基因型，罹患阿茲海默症的風險會增加，而後者則透過表面有抗體的磁珠，其可與從大腦釋放到血液中的微量異常蛋白結合，藉此檢測異常蛋白的濃度，進而評估認知障礙、阿茲海默症的風險。
🟡失智症十大警訊
📍記憶力減退
📍計畫事情或解決問題有困難
📍對時間地點容易混淆
📍無法勝任原本熟悉的事物
📍理解視覺影像和空間關係有困難
📍言語表達或書寫有困難
📍容易找不到東西
📍判斷力變差
📍退出職場或社交活動
📍情緒和個性改變等