台灣大賽／樂天味全G2！天母棒球場降雨機率0％ 離場記得穿外套
中職34年總冠軍賽「台灣大賽」首戰味全龍在延長賽14局下，靠劉基鴻再見全壘打氣走樂天桃猿，今（5）日兩隊繼續在天母棒球場開打，根據中央氣象署資料，天母棒球場天氣和昨日類似，都是偏悶熱、降雨機率0％，且是典型的「秋老虎」天氣型態，入夜過後北台灣會持續降溫，提醒球迷，比賽開打前雖然天氣炎熱，但仍建議攜帶薄外套入場，以便不時之需。
記者張志浩／綜合報導
台灣大賽第二戰開打時間為傍晚5時05分，氣象署說明，天母棒球場下午體感悶熱，氣溫約落在攝氏30度、體感攝氏35度，晚上6時後，氣溫約落在攝氏26度、體感攝氏30度，晚上9時後氣溫約落在攝氏25度、體感攝氏30度，基本上比賽開打後就是一直在降溫的過程，比賽結束散場後和剛進球場相比，會有些許溫差，可視個人習慣攜帶保暖衣物。
氣象署指出，天母棒球場今日晚上風向為「東北風轉偏東風」，整體風勢並不大，在球場加油吶喊時會感到有些悶熱，此外，由於東北季風減弱，今日台灣各地包括大台北，都是晴到多雲的穩定天氣，因此台灣大賽第二戰並不會受到雨勢影響。
不過氣象署提醒，明（6）日傍晚過後東北季風增強，桃園以北部、東北部天氣稍轉涼之外，全天也將出現不定時的短暫雨，因此週二（11月7日）在牠員國季棒球場進行的台灣大賽第三戰，可能的降雨機率較高，氣象局將持續觀察並提供最新資訊。