火燒心好不了 ！兩種檢查不能少　醫：先做「7件事」防胃食道逆流

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胃食道逆流病人在胃鏡下可發現食道與胃交界處黏膜發紅、潰瘍，若久未來改善，甚至會發生黏膜變性，形成「巴瑞式食道症」，這時必須定期接受胃鏡檢查以防癌化。
廖俊堯表示，當胃鏡偵測到逆流性食道，或有典型症狀，醫師會開立制酸劑（質子幫補抑制劑）治療，大部分的患者經用藥搭配飲食、生活慣調整後可緩解不適，但若持續有症狀，或停藥後反覆發作，則必須考慮食道動力學檢查，包含食道壓力檢測與24小時食道酸鹼值與阻抗測定。
食道壓力檢測能偵測食道肌肉蠕動的功能，用來排除食道蠕動功能障礙，例如食道遲緩不能等；食道酸鹼值與阻抗測定，則是將一條細小的導管置於食道，以紀錄患者食道酸鹼值一整天的變化，檢查結果可知食道是否暴露在胃酸中，或是有其他非酸性物質或氣體，及症狀發生時有無逆流產生，能分辨是真正的逆流性食道炎，或是食道過度敏感，甚至是心因性胸痛，方可對症下藥。
廖俊堯指出，若是真正逆流性食道，或經飲食、藥物介入仍控制不佳，則可考慮內視鏡抗逆流療法，或接受外科手術治療，可更進一步改善症狀。
🟡胃食道逆流注意事項
📍不要在進食後3小時內入睡。
📍戒除菸、酒，不吃高油、高糖的甜食。
📍避免過酸的飲料或水果，例如檸檬汁、水果醋、烏梅與柑橘等。
📍不吃辛辣、刺激性食物。
📍減少攝取碳酸飲品、咖啡、濃茶、薄荷。
📍控制體重。
📍褲子、皮帶別穿太緊。