LOL世界賽8強賽程懶人包！LPL已3隊晉4強　LCK僅剩T1有機會奪冠

火燒心好不了 ！兩種檢查不能少　醫：先做「7件事」防胃食道逆流

▲胃食道逆流常見症狀包括打嗝、吞嚥困難、喉嚨有異物感、火燒心等症狀，好發於年輕女性。（圖／Shutterstock）
▲胃食道逆流常見症狀包括打嗝、吞嚥困難、喉嚨有異物感、火燒心等症狀，好發於年輕女性。（圖／Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

許多人愛吃美食，但烹調常高油、高糖、高鹽，胃食道逆流病例也愈來愈多，醫師說，某些患者經飲食、生活習慣調整並使用胃藥後，改善仍有限，或一停藥馬上復發，則必須考慮「食道動力學」檢查，以防有其他問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新光醫院胃腸肝膽科主治醫師廖俊堯說，在正常生理狀態下，胃內容物偶爾會逆流回食道，如逆流量不大，在唾液的沖洗與正常食道蠕動功能下，往往不會造成症狀，但逆流量若增加，便有可能產生酸水逆流、胸口灼熱等不適，甚至造成咽喉發炎、喉嚨異物感、齲齒等。

胃食道逆流病人在胃鏡下可發現食道與胃交界處黏膜發紅、潰瘍，若久未來改善，甚至會發生黏膜變性，形成「巴瑞式食道症」，這時必須定期接受胃鏡檢查以防癌化。

廖俊堯表示，當胃鏡偵測到逆流性食道，或有典型症狀，醫師會開立制酸劑（質子幫補抑制劑）治療，大部分的患者經用藥搭配飲食、生活慣調整後可緩解不適，但若持續有症狀，或停藥後反覆發作，則必須考慮食道動力學檢查，包含食道壓力檢測與24小時食道酸鹼值與阻抗測定。

食道壓力檢測能偵測食道肌肉蠕動的功能，用來排除食道蠕動功能障礙，例如食道遲緩不能等；食道酸鹼值與阻抗測定，則是將一條細小的導管置於食道，以紀錄患者食道酸鹼值一整天的變化，檢查結果可知食道是否暴露在胃酸中，或是有其他非酸性物質或氣體，及症狀發生時有無逆流產生，能分辨是真正的逆流性食道炎，或是食道過度敏感，甚至是心因性胸痛，方可對症下藥。

廖俊堯指出，若是真正逆流性食道，或經飲食、藥物介入仍控制不佳，則可考慮內視鏡抗逆流療法，或接受外科手術治療，可更進一步改善症狀。

🟡胃食道逆流注意事項

📍不要在進食後3小時內入睡。

📍戒除菸、酒，不吃高油、高糖的甜食。

📍避免過酸的飲料或水果，例如檸檬汁、水果醋、烏梅與柑橘等。

📍不吃辛辣、刺激性食物。

📍減少攝取碳酸飲品、咖啡、濃茶、薄荷。

📍控制體重。

📍褲子、皮帶別穿太緊。

每4人就1人胃食道逆流！醫曝可能原因　「9大地雷食物」別吃

4狀況引發「胃赤酸」！長期胃食道逆流　醫師警告：60歲後恐癌變

40歲↑近4成夜間頻尿！醫教6招更好睡　中午「這樣做」竟然有用　

失智症成全球十大死因！快檢查「10警訊」中幾個　怕遺傳做這檢測

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞