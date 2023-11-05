鶯歌出拳擊金牌！蔡英文讚蘇巧慧「民進黨的金牌選手」

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蔡英文說，大家選了蘇巧慧做立委，鶯歌也有了進步和改變。從三峽到鶯歌的三鶯大橋，現在完工後，變得更寬敞，鶯歌的交通也變得更順暢了。另鶯歌車站過去20年，長輩要搭火車，只能走樓梯，上下很辛苦，如今增設了12部電扶梯，這也是蘇巧慧爭取的。
蔡英文說，還有捷運三鶯線2025年就要完工，大家都很期待，以後鶯歌到台北市，或是要觀光客要來陶瓷老街，只要搭捷運就可以更快、更方便。這都是蘇巧慧努力為地方爭取的建設，也是她用心照顧鶯歌的成果，這樣認真打拚的立委，一定要讓她繼續留在立法院，替大家服務。
蔡英文也提及亞運金牌林郁婷，不僅是出身鶯歌的「鶯歌之光」，更是「台灣之光」。在今年的亞運女子拳擊項目，為台灣奪下史上第一面金牌，真的很厲害，是鶯歌的小孩。
蔡英文表示，林郁婷今天來不只是因為跟蘇巧慧是好朋友，也因為蘇是一位好立委，一直很關心台灣運動的體育發展。也幫很多學校爭取經費來改善運動場館，像是鶯歌工商的拳擊練習場、鶯歌尖山國中的紅土棒球場，這些都是她的努力。
蔡英文也強調，蔡政府最重視體育、也最照顧選手的政府。從上任以來，逐年提高體育經費，到明年整體的體育經費超過160億元，已經是2016年的2倍。也在討論繼續改善運動的場館，讓選手及各地民眾都能好好運用及參觀比賽。
蔡英文說，現在運動科學是國際上體育強國的主流。政府除了整建國訓中心，也成立了國家運動科學中心。有國家級的專業後勤團隊，來協助選手，在訓練上就可以更安全、更抓得準方向。
蔡英表示，從前年的東京奧運、今年的亞運，台灣的選手都有很好的表現。明年就是巴黎奧運，政府繼續推動「黃金計畫2.0」，讓選手可以有更多的人力支援，像是專屬教練、陪練員、防護員、還有物理治療師，讓他們可以爭取更好的成績。這絕非對手說的「大撒幣」，這是在投資台灣的未來。大家都看到了，不只是林郁婷，台灣的選手，這幾年在國際賽場上的表現，是越來越傑出。
蔡英文說，選手們的表現，都讓世界看到台灣，這是大家共同的榮耀，這樣的投資，非常值得。國家培育出金牌選手，一個好立委也需要大家栽培。8年前，蘇巧慧帶著決心，來參選這一區的立委。謝謝鄉親們願意給她機會，蘇巧慧也拿出優秀的表現，在4年前高票連任，蘇巧慧就是大家栽培出來，更是「民進黨的金牌選手」。
蔡英文表示，大家栽培蘇巧慧，就是為台灣栽培人才，來促進國家的發展。不管是為地方爭取的建設，或是在立法院的提案很有深度、也很有水準。自己是她台大法律系的學姊，應該有這個資格稱讚她。
蔡英文指出，蘇巧慧已經11次被評鑑為優秀立委，沒有讓大家失望，更為推動地方發展，多一分力量。要讓蘇巧慧繼續做立委，讓鶯歌、樹林、新莊更加發展，也讓台灣發展得更好。
蔡英文不忘提及蘇貞昌，鄉親們都知道蘇巧慧的爸爸是蘇貞昌、衝衝衝。最近出了一本書叫做《護國四年》。她要告訴大家，蘇院長對台灣的貢獻，不只是「護國四年」，從政40年來都在「護國衛民」。
最後蔡英文說，蘇巧慧與蘇院長都是努力守護台灣，要讓台灣更好，明年1月13號，壹定要出門投票，支持蘇巧慧，要讓國家穩穩走在對的道路上，總統一定要支持賴清德。
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