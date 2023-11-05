日本拉麵店「根本魔界」！麻煩糾紛多 他曝1規定：在台灣會被罵
拉麵在日本是平價得庶民美食，但許多老闆仍抱持「匠人精神」，希望以最便宜價格帶給客人最好的味覺感受，但卻也因此衍生出嚴格規定。近期日籍部落客「日本人的歐吉桑」就認為「日本拉麵店就是魔界」，除了分享當地麻煩糾紛案例，同時也點出1規定：在台灣會被罵。
記者潘毅／綜合報導
旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」，日前在臉書上分享：「有些日本拉麵店的規則比較嚴格。尤其是沾麵店，二郎拉麵系列店等，雖然我上次在東京吃的某家拉麵店的沾麵超好吃，但店家有規定，外面有排隊人潮時，店內客人不可以一邊看手機一邊吃拉麵」。
歐吉桑也坦言，其實在日本偶爾看到吃拉麵時候不可以看手機的拉麵店，但他也覺得「我猜台灣拉麵店採用這規則的話，可能被客人罵死了，這規則大家能接受嗎？」
歐吉桑也提醒：「日本拉麵店就是魔界，尤其是在喝醉的人比較多的鬧區的拉麵店吃拉麵需要小心。我們日本人很喜歡喝醉後再去吃拉麵，喝醉的人非常容易引起又離譜又超麻煩的糾紛」，而他印象最深刻的奇葩事件，就是一間位於福岡的味心拉麵，在2021年曾發生一起「店內客人吃完之後沒有馬上走，一直在店裡，結果店外排隊的客人有非常生氣，然後毆打對方，最終遭到逮捕」。
不少台灣網友看完日本拉麵店的文化後，也紛紛回應「台灣拉麵店很多也有這些規則喔~很多老闆都充滿個性，譬如說勝王」、「台灣現在超多拉麵店的規定也超嚴格的」、「即使店家沒規定，我也不會一邊看手機一邊吃~因為有人排隊我都會想要趕快吃完」、「拉麵在日本是平價食物，在台灣不是」。