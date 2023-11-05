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薔薔被提名「反毒大使」遭拒氣炸！警政署高官堅持換人　內幕曝光

▲薔薔曾被提名為「反毒大使」，結果遭到警政署高官拒絕並堅持換人，讓她氣到不行。（圖／中天綜合台提供）
▲薔薔曾被提名為「反毒大使」，結果遭到警政署高官拒絕並堅持換人，讓她氣到不行。（圖／中天綜合台提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星薔薔與哈孝遠一同上節目《同學來了》竟然為了通告費發生爭執，哈孝遠更質疑薔薔「為什麼能夠出道？」還爆料有人提議薔薔當反毒大使，結果遭到警政署高官拒絕，「可以換人嗎？」掀起大家討論。

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哈孝遠在節目《同學來了》表示，「因為之前看到薔薔的新聞都是在潑婦罵街，我搞不清楚她為什麼這樣就出道了。」接著爆料過去球隊有次跟警政署一起做一個反毒大使的工作，「他們叫我們球隊來提名，就有人說想找薔薔，結果警政署的長官就說『可不可以換人？誰都可以，就是不要薔薔』。」

▲同學來了。1105。（圖／中天綜合台提供）
▲哈孝遠質疑薔薔，為何可以出道？結果反被對方嚇到頻頻道歉。（圖／中天綜合台提供）
薔薔坦言，自己很在意這件事，「這事我記到現在，我從頭到尾都在反毒，我在國外幫台灣做那麼多宣傳，你們太沒眼光了！」見薔薔機關槍式的回擊，嚇得哈孝遠連忙道歉。薔薔繼續反擊，「誰需要幫忙，我都做得很好，我被警察抓的時候還都會告訴大家不要做壞事，我用自身經驗教大家，你們還敢嫌我？」激烈的自嘲方式，讓大家笑到不行。

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