又出包！日本三大花火大會施放失敗　煙火「掉地面爆炸」觀眾驚呼

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不過《富士新聞網》報導指出，在當天晚上6點多時，有煙火在施放時並未成功在空中爆發，而是掉落在地上爆炸。從觀眾所拍攝的影片可以看到，煙火向高空施放後，過了許久都未爆發，另有一小團光點則是向地面方向墜落，隨後在地面上爆開，一旁還能聽見觀眾驚呼的聲音。另外還有攝影師拍下了施放失敗的煙火照片，可以明顯看見煙火在地上爆炸後，發出放射狀的火光，空中則有施放的光軌。
這起事故造成花火大會一度暫停，但確認未有人員受傷後，20分鐘後再度進行施放。目前警方也正在調查事發當時詳細狀況。
不過這並非土浦花火大會首次發生事故。《朝日新聞》先前報導，在2018年舉行土浦全國花火競技大會的時候，施放的煙火被強風吹至觀眾席，導致11名男女臉部、背部燒燙傷。花火大會也因為強風緣故，在事故發生後1小時喊卡。後續調查顯示，主辦單位在罪中調查報告中指出，事故發生原因可能是煙火發射器傾斜，導致施放角度錯誤，未來會進行相關安全對策。
但時隔一年，土浦全國花火競技大會在2019年舉辦時又發生意外，當時有煙火施放後未完全在空中爆發，一部分煙火墜落地面後爆炸，導致一名男性右手小指燒傷，另有一名女性跟一名男童的衣服被燒到焦黑。