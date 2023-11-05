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又出包！日本三大花火大會施放失敗　煙火「掉地面爆炸」觀眾驚呼

▲日本茨城縣的「土浦全國花火競技大會」4日晚間展開，但是過程中卻發生煙火因施放失敗而在地面爆炸的事故。（圖／翻攝自茨城新聞）
▲日本茨城縣的「土浦全國花火競技大會」4日晚間展開，但是過程中卻發生煙火因施放失敗而在地面爆炸的事故。（圖／翻攝自茨城新聞）

國際中心徐筱晴／綜合報導

位於日本茨城縣、名列日本三大花火大會之一的「土浦全國花火競技大會」於4日晚間登場，當晚約莫2萬發煙火照亮秋夜，吸引超過60萬人前去觀賞。但在花火大會舉辦過程中，卻發生了煙火施放失敗，而在地面爆炸的事故，導致花火大會一度暫停。由於未造成人員傷亡，主辦方也在事故發生20分鐘後重新繼續施放作業。

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綜合日媒報導，名列日本三大花火之一的「土浦全國花火競技大會」於4日在茨城縣土浦市櫻川河畔登場，由於土浦花火大會同時也是日本三大競技花火大會之一，來自全國19都道縣的57間花火業者參加，在「速射連發煙火」、「10號玉部門」、「創意煙火部門」3個部門中競賽，活動中施放約2萬發煙火，吸引了約莫60萬名民眾觀賞。

不過《富士新聞網》報導指出，在當天晚上6點多時，有煙火在施放時並未成功在空中爆發，而是掉落在地上爆炸。從觀眾所拍攝的影片可以看到，煙火向高空施放後，過了許久都未爆發，另有一小團光點則是向地面方向墜落，隨後在地面上爆開，一旁還能聽見觀眾驚呼的聲音。另外還有攝影師拍下了施放失敗的煙火照片，可以明顯看見煙火在地上爆炸後，發出放射狀的火光，空中則有施放的光軌。

這起事故造成花火大會一度暫停，但確認未有人員受傷後，20分鐘後再度進行施放。目前警方也正在調查事發當時詳細狀況。

不過這並非土浦花火大會首次發生事故。《朝日新聞》先前報導，在2018年舉行土浦全國花火競技大會的時候，施放的煙火被強風吹至觀眾席，導致11名男女臉部、背部燒燙傷。花火大會也因為強風緣故，在事故發生後1小時喊卡。後續調查顯示，主辦單位在罪中調查報告中指出，事故發生原因可能是煙火發射器傾斜，導致施放角度錯誤，未來會進行相關安全對策。

但時隔一年，土浦全國花火競技大會在2019年舉辦時又發生意外，當時有煙火施放後未完全在空中爆發，一部分煙火墜落地面後爆炸，導致一名男性右手小指燒傷，另有一名女性跟一名男童的衣服被燒到焦黑。


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