▲肺癌去年奪一萬多國人性命！　「整合手術室」一站式除害

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結節並不等於癌症 傳統手術切片不易奇美醫院胸腔外科主治醫師蘇英傑指出，近年由於國人對於健康概念提升，民眾接受定期健康檢查及低劑量電腦斷層(LDCT)人數逐年增加，也發現了許多小型肺結節，但肺結節並不等於癌症，不過因肺結節體積微小、切片不易，傳統方式需使用電腦斷層定位後，利用細針穿刺注射染劑至肺部表面，並進入開刀房接受麻醉及手術。
整合性手術室流暢切換影像檢查 精準切除定位範圍為響應國家肺癌篩檢計畫政策，奇美醫院於2017年斥資打造先進的整合性手術室，並於2019年6月引進最新一代手術中定位輔助機械手臂Artis Pheno，在手術當中協助定位微小肺結節，增進手術成功率，並於整合性手術室內一站式解決病人術前電腦斷層定位、等待時間、手術台間切換的不便、氣胸、局部出血造成的氣體栓塞風險以及顯影劑因暈開導致影像不清等問題，提供病人更精準的治療。
有肺部相關異常 應盡速就醫檢查蘇英傑主治醫師表示，值得注意的是，肺癌的死亡率和存活率與診斷期別密切相關。第1期肺癌的5年存活率高達九成，但到第4期，這一數字驟降至僅1成。這再次凸顯了早期診斷和治療的至關重要性。呼籲若有肺部相關異常，應儘速就醫檢查，如無異常也仍需定期追蹤，提高早期發現肺癌的機會，以免錯失良機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59760
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