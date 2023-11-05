中市植物園站候車亭新亮相　吸引公車迷拍照打卡

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交通局長葉昭甫表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，實施市民限定的「雙十公車」優惠，帶動搭公車意願，隨著防疫有成，公車運量逐漸回升，對搭車民眾來說，候車亭有的是首站，有的是下車站點，除了提供班次資訊與等車時友善服務，交通局更積極為候車亭優化功能性，改頭換面躍升為街頭地景藝術，創造民眾美好的搭乘公車體驗。
令人耳目「藝」新的植物園西屯站候車亭，位在國立自然科學博物館旁，毗鄰佔地4.5公頃的植物園，每年吸引很多國內外遊客，因應展示台灣原生植物的特色，以線條簡潔的小樹苗為設計主題，生機蓬勃的張開兩片葉子做為候車亭屋頂，周遭規劃候車時歇憩的坐椅，與行道樹綠意相契合，候車時彷彿能感受陣陣吹來的微風。
葉昭甫指出，這座候車亭以植物由土壤向上發芽作為意象發想，並結合植物園特色進行設計，為市民和遊客帶來獨特的城市風情，近年來台中市候車設施將文化、藝術和自然元素融入城市景觀中呈現各種地方特色，為民眾等公車，或公車到站時帶來驚艷感受，還有公車迷專程搭車來這一站拍照打卡。
交通局提到，植物造型候車亭施作完成，正式在植物園繽紛亮相，交通局以每年建置75座候車亭為目標，到今年10月全市的候車亭已達1,019座，配合不同現地環境條件及在地意見需求，普及設置候車亭，提供公車族和觀光客搭乘公車優質候車環境。
交通局指出，台中市特色候車亭包括剛投入候車服務的台中港旅客服務中心設置貨櫃造型候車亭、位於大甲火車站前的「老榕樹意象」候車亭、大里區瑞城國小前「積木候車亭」、彩虹眷村的彩虹造型候車亭，還有台中城市吉祥物石虎家族成員「虎爸」，手拿麥克風化身為后里區智慧型站牌導覽員，讓搭公車的乘客直呼「卡哇伊！」