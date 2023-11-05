直擊ITF旅展華航送「不限航點來回機票」 民眾羨：真的有人抽中
ITF台北國際旅展11月5日進入倒數第二天下午，南港展覽館週末不斷湧入人潮擠爆，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，中華航空送出「不限航點來回機票」，圍觀民眾羨幕直呼「哇！真的有人抽中耶」！除了航空公司排隊盛況最High，出國嚮往目的地仍以日本、韓國最為踴躍。
記者蕭涵云/綜合報導
《NOWnews今日新聞》記者現場直擊ITF台北國際旅展，多家航空公司機票釋出優惠引發人潮包圍，華航、長榮、星宇、台灣虎航與日本航空皆是人氣攤位，現場詢問消費者眾多。
長榮航空現場不管是體驗機艙座椅、或是等著詢問資訊的消費者都排出長長人龍；中華航空不只派出美麗空姐跳舞吸引目光，現場更直接送出區域線經濟艙「不限航點來回機票」，得獎幸運兒笑開懷欣喜與機票及頒獎空姐合影，引起現場陣陣驚呼，有圍觀民眾羨幕直喊「哇！真的有人抽中耶」。
而星宇航空除了機票搶手，連展示週邊商品的區域也是人來人往，相當受歡迎；台灣虎航這次雖然在旅展現場攤位「沒有售票服務」，但擺出一排「快問快答」遊戲機，答對問題就有機會獲得「不限航點來回機票」、最高tigerpoints 3000點數等好禮，也引起民眾從攤位內S型輪迴排隊至攤位外。
ITF台北國際旅展進入倒數第二天下午，各大旅行社、飯店業者現場刺激叫賣引起民眾圍觀伺機而動。不少攤位都請出吉祥物們幫忙助陣，六福旅遊集團送出現片烤鴨招待民眾試吃，日本酒藏則端出日本酒供民眾試喝，在「台灣好樂園」專區中，還直接把旋轉木馬搬到現場，供小朋友玩樂。