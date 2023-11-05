私立醫院加薪搶人！部立醫院護理師恐流失 長痛、短痛「二選一」
日前護理師喊出工作環境惡劣、薪水過低，導致人員流失問題，私立醫院陸續宣佈加薪措施，北市聯醫也在日前開公立醫院第一槍、宣布調高護理人員薪資，但目前部立醫院護理師的薪資仍然沒有動靜，衛福部長薛瑞元坦言，加薪會對醫院帶來挑戰，但是保本的作法，希望各醫院衡量怎麼提出加薪計畫。
記者林志怡／台北報導
對於護理師薪資問題，薛瑞元表示，已經有很多私立醫院宣佈加薪，如果部立醫院沒有跟進，很快的護理人力就會流失掉，再加上後續如果實施三班護病比，可能很多醫院會缺護理人員，最方便的作法就是從現有人員挖角，若沒有加薪，人可能就會被挖走。
薛瑞元說，如果護理人員被挖走，照顧量能吃緊下，病床可能就要減床，進而影響醫院營收，當醫院營收不夠，連醫師也會跑掉，但如果部立醫院跟著加薪，醫院營收也會減少，因為成本增加了，這時候醫師還是會跑掉，對部立醫院是非常大的挑戰，「一個是短痛、一個是長痛」。
因此，薛瑞元表示，短期來說，加薪讓護理人員不要跑掉，這是保本，未來如果能夠因為薪資增加爭取更多護理人員加入，還可以開更多床，提供更多服務，營收也會增加，希望各醫院衡量怎麼提出加薪計畫。