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具俊曄放閃大S「願幸福度過萬年」！陳柏霖好羨慕　親談婚事計劃

▲具俊曄（左）在節目放閃大S，許願能像兩顆連在一起的樹一樣，幸福地度過百年、萬年，讓陳柏霖（右）超級羨慕，罕見提及與女友的婚事進度。（圖／記者葉政勳攝影）
▲具俊曄（左）在節目放閃大S，許願能像兩顆連在一起的樹一樣，幸福地度過百年、萬年，讓陳柏霖（右）超級羨慕，罕見提及與女友的婚事進度。（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

由陳柏霖主持、監製的療癒性節目《極島森林2》，來賓卡司相當堅強，陳柏霖還成功邀請到「國民姐夫」具俊曄一同走訪山林，探索自身內心世界。其中，具俊曄就分享他當時看到兩棵樹在一起的畫面，就想到他和大S的感情，即便分隔兩地，依舊手牽著手連在一起，浪漫的言論讓一旁的陳柏霖也害羞直呼：「我非常羨慕。」

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陳柏霖今（5）日出席《極島森林2》首映記者會，國民姐夫也驚喜現身站台。談到未來會不會邀請大S上節目走訪山林，具俊曄則笑說，非常困難，因為大S超級怕蟲，特別是蟑螂，一聽到「蟑」這個字就會動不了。

▲極島森林2首映記者會1105。（圖／記者葉政勳攝影）
▲具俊曄（左）分享，當時那兩棵樹，雖然有點分開，但底下樹根是緊密連在一起的，就像他和大S一樣，即便分隔兩地，但還是可以手牽著手走下去。（圖／記者葉政勳攝影）
具俊曄坦言，他和大S一有空就會出去戶外走走，雖然沒有固定的約會地點，但只要有好的餐廳或風景，夫妻倆就會前往。這讓一旁的陳柏霖相當羨慕，爆料具俊曄在錄影時，常常把大S掛在嘴邊，不斷放閃。

結果陳柏霖反被問，未來有沒有機會邀請女友庭萱共同上節目，他則害羞笑說，「之後再說！」認為一切順其自然，對於結婚暫時沒有計劃。具俊曄也說，其實他有收到很多韓國節目的邀請，希望他和大S上節目，但考量到地點就先暫時婉拒。

具俊曄誇讚《極島森林2》不像一般單純的綜藝節目，是屬於意義深長的類型，非常好玩，另外，在大S的極力推崇下，知道陳柏霖是一個非常帥氣、善良又純真的人，「我把他當弟弟一樣真誠對待。」

陳柏霖也分享，首次見到具俊曄的緊張心情，一邊開車一邊聊天，大讚具俊曄是個平易近人的前輩，自認很幸福、很幸運能遇到這樣的大哥。兩人在受訪過程中有說有笑，具俊曄還希望私下能邀請陳柏霖聚餐，喝喝燒酒暢談心事。

▲極島森林2首映記者會1105。（圖／記者葉政勳攝影）
▲YouTuber千千（左起）、金針菇都是節目的來賓，與陳柏霖一同探訪台灣山林。（圖／記者葉政勳攝影）

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