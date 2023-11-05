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批朱立倫提2方案比民主初選荒唐！邱毅：柯郭合軍「死局成活局」

▲邱毅認為，柯郭合有望讓藍白合死局變活局。（圖／資料照）
▲邱毅認為，柯郭合有望讓藍白合死局變活局。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

國民黨主席朱立倫日前對藍白合配對提出日本和德國兩方案作為新解方，不過民眾黨總統參選人柯文哲顯然不想接受，藍白合瀕臨破局。對此，前立委邱毅今（5）日認為，朱立倫提議的日本模式，一看就是引君入甕的騙人玩意，直言一旦柯郭合軍，目前的死局就成為活局，因為國民黨最後在害怕被邊緣化的危機下，就會投入藍白合或非綠整合。

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邱毅指出，國民黨抱著特定民調的數字，一直強調他的支持度已大大超前柯文哲，可是當柯文哲叫牌，宣稱與國民黨比民調，並讓分統計誤差時，國民黨又縮腿了。

邱毅說，國民黨色厲內荏的表現，再加上朱立倫與侯友宜的不同調，侯友宜表示火車已經到站，藍白合破裂，無須再談，朱立倫卻馬上反駁，指出火車尚未到站，藍白合還要繼續談下去。

邱毅認為，這可不是朱侯在唱「黑白臉」，而是暴露出國民黨的慌亂焦慮，內在矛盾，也証明特定民調的背後確有貓膩，就在這時，朱立倫提出他的新辦法，號稱日本模式和德國模式，還謊稱柯文哲比較心儀日本模式。

邱毅分析，日本模式一看就是引君入甕的騙人玩意，比金溥聰的民主開放初選更加荒唐，也更加侮辱台灣人民的智慧，所謂日本模式，號稱「小雞選母雞」，由兩黨立委參選人決定柯侯誰正誰負，問題是國民黨的立委參選人69，民眾黨立委參選人11，69比11，還須要比嗎？結果已經一目了然了。

邱毅認為，柯文哲不是儍瓜，他當然斷然拒絕，問題是朱立倫還厚著臉皮表示，國民黨執政的14縣市都支持日本模式，企圖以輿論壓力逼柯文哲屈服，要柯文哲接受城下之盟，這種惡劣的談判方式，真是絕無僅見的覇道，問題是從未見過國民黨把這種霸氣用在對付民進黨上。

邱毅說，國民黨這招統稱「圍柯打郭」，先挖出各種陷坑，引柯文哲進入他的遊戲規則，然後用輿論壓力逼柯投降，另外，則聯合外部力量，使郭台銘掉進內外交迫的困境，以破除柯郭合的可能。

邱毅表示，國民黨的戰術能不能奏效，關鍵還是在於柯郭兩人的智慧、意志、決心，若郭台銘決心破釜沉舟，背水一戰，柯文哲跳脫藍白合框架，尋求困局中的出路，兩個受難之人，可先達成合作，破解困局的密碼就在柯郭的交心一握。

邱毅認為，一旦柯郭合軍，目前的死局就成為活局，國民黨的連番叫陣就無從著力，最後在害怕被邊緣化的危機下，只好放棄掉詭計技倆，真誠投入藍白合或非綠整合，若能如此運作，情勢演變反而會在破裂邊緣，見到峰迴路轉柳暗花明，完成非綠整合大局，由原本的多輸互毀變成多贏共利。

邱毅直言，「黎明前最是黑暗，合作前最是劍拔弩張，現在關鍵就在於柯郭兩人的智慧、意志和決心了」。

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