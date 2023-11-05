批朱立倫提2方案比民主初選荒唐！邱毅：柯郭合軍「死局成活局」

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邱毅說，國民黨色厲內荏的表現，再加上朱立倫與侯友宜的不同調，侯友宜表示火車已經到站，藍白合破裂，無須再談，朱立倫卻馬上反駁，指出火車尚未到站，藍白合還要繼續談下去。
邱毅認為，這可不是朱侯在唱「黑白臉」，而是暴露出國民黨的慌亂焦慮，內在矛盾，也証明特定民調的背後確有貓膩，就在這時，朱立倫提出他的新辦法，號稱日本模式和德國模式，還謊稱柯文哲比較心儀日本模式。
邱毅分析，日本模式一看就是引君入甕的騙人玩意，比金溥聰的民主開放初選更加荒唐，也更加侮辱台灣人民的智慧，所謂日本模式，號稱「小雞選母雞」，由兩黨立委參選人決定柯侯誰正誰負，問題是國民黨的立委參選人69，民眾黨立委參選人11，69比11，還須要比嗎？結果已經一目了然了。
邱毅認為，柯文哲不是儍瓜，他當然斷然拒絕，問題是朱立倫還厚著臉皮表示，國民黨執政的14縣市都支持日本模式，企圖以輿論壓力逼柯文哲屈服，要柯文哲接受城下之盟，這種惡劣的談判方式，真是絕無僅見的覇道，問題是從未見過國民黨把這種霸氣用在對付民進黨上。
邱毅說，國民黨這招統稱「圍柯打郭」，先挖出各種陷坑，引柯文哲進入他的遊戲規則，然後用輿論壓力逼柯投降，另外，則聯合外部力量，使郭台銘掉進內外交迫的困境，以破除柯郭合的可能。
邱毅表示，國民黨的戰術能不能奏效，關鍵還是在於柯郭兩人的智慧、意志、決心，若郭台銘決心破釜沉舟，背水一戰，柯文哲跳脫藍白合框架，尋求困局中的出路，兩個受難之人，可先達成合作，破解困局的密碼就在柯郭的交心一握。
邱毅認為，一旦柯郭合軍，目前的死局就成為活局，國民黨的連番叫陣就無從著力，最後在害怕被邊緣化的危機下，只好放棄掉詭計技倆，真誠投入藍白合或非綠整合，若能如此運作，情勢演變反而會在破裂邊緣，見到峰迴路轉柳暗花明，完成非綠整合大局，由原本的多輸互毀變成多贏共利。
邱毅直言，「黎明前最是黑暗，合作前最是劍拔弩張，現在關鍵就在於柯郭兩人的智慧、意志和決心了」。