台灣大賽／味全龍首戰燒8名投手 都在葉總計畫中：對我們是好事
中職34年台灣大賽G1激戰14局，打了5小時17分鐘才結束，創下總冠軍賽首戰最久紀錄，而味全龍和樂天桃猿共動用16名投手，合計拿下9次中繼成功也是新紀錄，兩隊都燒了多名牛棚投手，但龍隊總教練葉君璋早有計畫，也揭露安排徐若熙投首戰的另一用意。
記者路皓惟/台北報導
昨日徐若熙主投4局用了74球，被擊出4安打失掉1分，投出4次三振，隨後羅華韋投一打席丟保送後退場，接著王躍霖投了5球拆彈成功，之後伍鐸投3局丟了35球，林凱威投2局23球，林子昱丟1局用20球，陳冠偉2局投19球，郭郁政後援1局投7球。
對於牛棚投手燃燒的情況，葉總表示：「其實早就有計畫，第一場派徐若熙上去投，就是希望大部分牛棚投手都能登板抓比賽感覺，畢竟我們跟樂天不一樣，中間休息比較多天，希望讓球員上去感受氣氛、張力，這對我們來說是好事。」
而樂天桃猿也用了7名牛棚投手，除賴鴻誠之外，豪勁、王志煊、道博格、陳鴻文、朱俊祥都拿下中繼成功，其中道博格後援2局送出5次三振，黃偉晟則是被劉基鴻敲再見全壘打承擔敗投。
針對燒牛棚是否會影響之後的調度，樂天教頭曾豪駒表示，「原本預想是不會，但昨天投手幾乎都出賽了，不過所有人上場幾乎都有把狀況穩定住，這點值得肯定。而黃偉晟也投得不錯，只是就一顆失投球，劉基鴻也打得很好，畢竟比賽無法預測。」