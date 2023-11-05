馬防部「雲台操演」實彈射擊　彰顯堅定防衛決心

高雄觀光曼谷推介大成功　再添南向國際觀光新動能

▲高市府觀光局長高閔琳率隊拜會泰國航空。（圖／高市府觀光局提供）
▲高市府觀光局長高閔琳率隊拜會泰國航空。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄國際觀光泰精彩！高市府觀光局10月31日在泰國曼谷成功辦理觀光行銷推介會，豐富多元的高雄觀光資源，搭配領先全台首創的國際旅客團補計畫，引起泰國旅遊業者高度興趣，透過媒體協助報導及分享，在曼谷掀起高雄熱潮。

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高市府觀光局長高閔琳率團陸續拜會當地旅行業、觀光公協會、航空公司與駐泰代表處；其中，30日拜會泰國前二大旅行社及泰國航空；31日推介會後拜會「泰國出境旅遊協會」（TTAA），洽談未來雙方觀光旅遊的緊密合作；11月1日前往拜會駐泰國台北經濟文化辦事處、中華航空泰國分公司及泰國台灣商會聯合總會(TTBA)，努力創造吸引更多泰國旅客至高雄觀光旅遊的機會。 

▲高市府觀光局長高閔琳及高雄熊與觀光署駐泰辦主任陳憶婷於泰航合體開始拜會行程。（圖／高市府觀光局提供）
▲高市府觀光局長高閔琳及高雄熊與觀光署駐泰辦主任陳憶婷於泰航合體開始拜會行程。（圖／高市府觀光局提供）
高閔琳表示，據交通部觀光署統計至今年9月，約有26萬泰國旅客來台，是東南亞前4大入境國；泰國是高雄相當重要的海外市場之一，加上小港機場直航班機，僅需3.5小時航程，無論北進南出或南進南出，都有開拓泰國觀光市場的利基，此次在曼谷舉辦推介會分享高雄觀光旅遊，內容相當吸引泰國旅遊業者，不僅提供嶄新的高雄遊程資訊、搭配國際旅客補助方案，鼓勵業者包裝新的高雄旅遊產品，更透過泰國當地的媒體協助擴散高雄觀光資訊，獲得相當大的迴響。

▲Quality Express 董事總經理徐佩山特別安排在市中心戶外廣告牆歡迎高雄觀光團隊。（圖／高市府觀光局提供）
▲Quality Express 董事總經理徐佩山特別安排在市中心戶外廣告牆歡迎高雄觀光團隊。（圖／高市府觀光局提供）
此次訪泰也率團拜會泰國許多重要的大型組團社、觀光公協會及航空公司等，針對台泰兩國在「高雄—曼谷雙城交流」、締結友好姊妹城市、推動海外員工獎勵旅遊、LGBTQ+ 性別友善彩虹旅遊、宗教文化交流、媒體網紅及同業踩線團、永續旅遊、文創產業、簽署合作備忘錄等面向進行深入討論，並商討未來合作的模式，期盼明年第一季來高雄的泰客可持續創下新高。

觀光局補充說明，疫後高雄積極搶攻國際觀光市場，繼8月辦理馬來西亞觀光推介會、參加新加坡國際旅展、拜訪航空公司訴求復航增班，努力開拓華人及穆斯林市場後，中華航空公司也宣佈自12月9日復飛「高雄-新加坡」每週三班航線，目前已有顯著成效。10月底、11月初，再鎖定國際觀光蓬勃發展的泰國市場，辦理大型觀光推介會，希望借助當地傳媒、出境旅行社及航空公司的資源及力量，吸引更多國際觀光客造訪高雄，串連「高雄-泰國」兩地觀光微笑曲線，再添南向國際觀光新動能。活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。

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