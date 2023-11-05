高雄觀光曼谷推介大成功　再添南向國際觀光新動能

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高閔琳表示，據交通部觀光署統計至今年9月，約有26萬泰國旅客來台，是東南亞前4大入境國；泰國是高雄相當重要的海外市場之一，加上小港機場直航班機，僅需3.5小時航程，無論北進南出或南進南出，都有開拓泰國觀光市場的利基，此次在曼谷舉辦推介會分享高雄觀光旅遊，內容相當吸引泰國旅遊業者，不僅提供嶄新的高雄遊程資訊、搭配國際旅客補助方案，鼓勵業者包裝新的高雄旅遊產品，更透過泰國當地的媒體協助擴散高雄觀光資訊，獲得相當大的迴響。
此次訪泰也率團拜會泰國許多重要的大型組團社、觀光公協會及航空公司等，針對台泰兩國在「高雄—曼谷雙城交流」、締結友好姊妹城市、推動海外員工獎勵旅遊、LGBTQ+ 性別友善彩虹旅遊、宗教文化交流、媒體網紅及同業踩線團、永續旅遊、文創產業、簽署合作備忘錄等面向進行深入討論，並商討未來合作的模式，期盼明年第一季來高雄的泰客可持續創下新高。
觀光局補充說明，疫後高雄積極搶攻國際觀光市場，繼8月辦理馬來西亞觀光推介會、參加新加坡國際旅展、拜訪航空公司訴求復航增班，努力開拓華人及穆斯林市場後，中華航空公司也宣佈自12月9日復飛「高雄-新加坡」每週三班航線，目前已有顯著成效。10月底、11月初，再鎖定國際觀光蓬勃發展的泰國市場，辦理大型觀光推介會，希望借助當地傳媒、出境旅行社及航空公司的資源及力量，吸引更多國際觀光客造訪高雄，串連「高雄-泰國」兩地觀光微笑曲線，再添南向國際觀光新動能。活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。