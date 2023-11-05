不再提「男女平等」！中國救生育率　要女性「結婚生子」回歸家庭

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習近平在閉幕時會見會見了中國婦聯新一屆領導班子，並在講話中強調要積極培育新型婚育文化，且中共官員有義務加強年輕人的婚戀觀及生育、家庭觀念，藉婦女大會為中國女性設立「結婚生子」的目標。
《紐約時報》報導指出，雖然五年舉行一次的中國婦女全國代表大會一貫致力於宣傳中共政策而非真正為女性爭取權利，僅僅具有象徵意義，但今年中共最高權力機構中20年以來第一次沒有女性成員，且值得注意的是，官員們在淡化性別平等問題，將注意力放在「結婚生子」目標上，把女性推回家庭，讓女性養兒育女、照管老人，並賦予這項工作「是中國式現代化的重要內容」意義。
報導還指出，不僅習近平未在講話中提及「職場女性」，國務院副總理丁薛祥在婦女大會上致開幕詞時也打破了20年來的傳統，沒有提及「男女平等是促進社會發展的一項基本國策」這個標準說法，引人關注。
中國正面臨負人口成長的危機，也正面臨40年來最大的經濟挑戰，甚至浮現自20世紀60年代以來首次的人口萎縮，令北京必須慎重以待，具體獎勵政策包括鼓勵生育發放現金、提供稅收優惠等方案。《紐約時報》報導指出，人口危機會是中國近40年以來最大經濟挑戰，當社會福利體系無法回應欠發達、無法支撐人口快速老化壓力時，「讓女性重返家庭、退出勞動力市場，也是一種省事的做法」。但光靠政策將出生率提高到足以扭轉中國人口下降趨勢的水平，有相當難度。
中國青海省前政協委員王瑞琴向《自由亞洲電台》表示，在中國，「男尊女卑」的儒家傳統文化根深蒂固，而提高女性地位的核心途徑是徹底屏棄不平等的思想，而非以政治需要為出發點。
王瑞琴進一步分析指出，隨著近年來中國失業率飆升、經濟持續下行，進而導致社會福利保障缺位，生育成本急劇增加，而生育率受此影響斷崖式下跌是必然趨勢。而為了應對這些挑戰，中共當局應出台全套政策支持，而非讓婦女承擔更多責任。
紐約城市大學政治系教授夏明也表示，中共釋放的訊號是鼓勵女性退出勞動力市場已扭轉中國年輕人口斷崖式下降的趨勢，但缺少女性經濟參與度只會使中國性別差距更加惡化。「從官方層面、從最高領導人的關注度來說，中國女性的社會地位在急劇倒退。」
隨著教育水平的提升，近年來中國女性平等意識正在迅速覺醒，但中國政府視其為威脅之一。夏明表示，「中國社會已經積聚一大批非常有能力、有才華的女性，她們會跟這個體制發生強烈衝突。」
《自由亞洲電台》引述世界經濟論壇發佈的2023年全球性別差距報告，在指數覆蓋的146個國家中，中國從去年的第102位繼續下滑至107位，而在習近平上任的2012年，中國位列第69。