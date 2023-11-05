蘿莉塔被嗆「長得不OK」！反擊男星難笑又愛遲到 錄到一半起衝突
藝人綠茶（林埈永）與蘿莉塔日前在節目《同學來了》中槓上，一度爆發肢體衝突，逼得主持人阿KEN與現場來賓們紛紛拉開，原來兩人是為了通告費行情吵架，蘿莉塔就嫌綠茶難笑又愛遲到，非常不敬業，而綠茶反過來攻擊蘿莉塔的長相與身材，雙方你來我往，場面十分火爆。
記者詹鎰睿／綜合報導
《同學來了》將在明（6）日晚上播出「演藝圈最殘酷的真相，為什麼我的通告費比他低！」其中綠茶就預測在場來賓中，元元的通告費應該最低：「妳的特長是什麼？妳就只是出寫真、臉蛋可愛而已，像我就會講4國語言。」
綠茶犀利的言論，逼得元元展開反擊，「我確實出道比較晚、資歷也非常淺，但我還是覺得我的通告費應該會比綠茶高一點點，因為我的通告費都這麼低了，如果他再更低的話，照理來說應該很常在節目上看到他，但都沒有。」
隨後蘿莉塔也加入戰局，狠酸綠茶的通告費應該不高，「我覺得製作單位給通告費應該是按照資歷來算，綠茶雖然很資深，可是他真的很不好笑，而且也很不敬業、很常錄影遲到，所以我覺得他的通告費應該會被扣到變很便宜。」
此話一出，綠茶瞬間爆氣，回擊蘿莉塔，「妳長得不OK、身材又不好，妳也不會唱歌、跳舞，只會說人家，我就不知道妳為什麼可以上這麼多通告？而且我也出了單曲還有演過戲，妳有什麼？」
但蘿莉塔認為綠茶根本沒資格批評她：「你那些（作品）根本沒有人知道。」氣得綠茶破口大罵，而兩人的爭執不僅越演越烈，還險些起肢體衝突，阿KEN與在場來賓見狀，紛紛出手把兩人強行拉開，火爆的氣氛才逐漸緩和下來。