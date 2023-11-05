LOL世界賽8強／T1首戰全線壓制LNG！Faker狀態極佳 BO5先拿下1分
（更新時間16:59）S13《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽進入最後一天賽程，目前 WBG、BLG、JDG 等3支 LPL中國戰隊已經卡位4強，今（5）日韓國 LCK 最後希望 T1 將迎戰 LPL 第3種子 LNG ，被外界視為本屆8強賽實力最接近的對戰組合，BO5首場比賽 T1 上路上演單殺、Faker 打線教訓小老弟 Scout ，配合團戰優異發揮，率先拿下第1分。
記者張志浩／綜合報導
⚔️BO5首戰陣容
📍藍方 LNG：關、嘉文四世、阿祈爾、凱莎、布里茨
📍紅方 T1：厄薩斯、銳兒、阿祈爾、淣菈、珊娜
BO5首戰雙方在 BP 上就出招，LNG 拿出布里茨，T1 則選下淣菈讓全場驚呼連連，遊戲6分半左右，裝備僅有多蘭頓的 Zeus 為了多貪一波兵選擇不回家，被 LNG 上野拿到首殺，但到11分鐘時 T1 靠中野、預示者，收下塔錢和 Tarzan 人頭，原本劣勢的 Zeus 甚至單殺Zika ，讓 T1 15分鐘領先經濟約3000元。
接著雙方戰況較平息，不過 Faker 對線幾乎將小老弟 Scout 完全壓制，LNG 不斷嘗試和 T1 互換資源，直到第24分鐘，LNG不得不接 T1 的龍魂點團戰，結果 T1 一整波除了乘著經濟優勢外，團戰發揮也堪稱完美，連續打出2波 ACE 團戰並拿下巴龍，僅花26分鐘就擊敗 LNG ，收下第一分。
⚔️BO5第二戰陣容
📍藍方 LNG：關、茂凱、杰西、亞菲利歐、銳空
📍紅方 T1：厄薩斯、銳兒、賽勒斯、法洛士、艾希