一人入住「百人陪睡」！西安飯店超狂 兵馬俑充斥房間：床底也有
一人入住「百人陪睡」！這樣的房間你敢入住嗎？中國大陸陝西省的西安市，以秦始皇的兵馬俑最為出名，許多觀光客甚至專程為其前往當地朝聖。不過若是連睡覺的飯店內，都充斥著大量的兵馬俑，你能安心入睡嗎？近期一間「兵馬俑飯店」再度爆紅，室內畫面也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
近期有陸網紅前往西安觀光，結果入住飯店時，發現是在一處公寓內，還兜兜轉轉好幾圈才找到，不過門口卻標示著「一號坑」，沒想到進入後一打開燈光，竟有好幾個「兵馬俑」門衛直接面對著他們，彷彿在迎接賓客一般，仔細查看房間各處，兵馬俑更是無所不在，連支撐床鋪的東西，也是成群的小型兵馬俑，讓網紅忍不住嚇喊「這什麼鬼酒店阿」。
其實這間「兵馬俑酒店」並非一般的連鎖飯店，而在西安市的宏城國際公寓內，一處改建而成的民宿。各個房間內部擺滿老闆所收藏的上百件秦始皇兵馬俑複製品，融合進房間各種設備之中，有點驚悚的風格也吸引無數網紅、部落客爭相朝聖入住拍片。
據了解，這個獨特的兵馬俑飯店，名為「西安兵馬俑自助公寓」，平均有著7成的入住率，甚至有許多人是為了拍攝影片特地前往，平日入住的套房價格大約400多元人民幣（約新台幣1750元）左右，適合不害怕一人入住「百人陪睡」的大膽旅客體驗。