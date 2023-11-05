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不滿遭賴清德點名是共產黨　徐春鶯：若被查到願註銷國籍驅逐出境

▲近期陷入爭議的中國籍配偶徐春鶯出面舉行記者會。（圖／記者朱永強攝，2023.11.05）
▲近期陷入爭議的中國籍配偶徐春鶯出面舉行記者會。（圖／記者朱永強攝，2023.11.05）

記者邱新博／台北報導

傳民眾黨不分區立委名單擬納入中國籍配偶徐春鶯，但被質疑其曾加入過共產黨、且仍保有中國國籍。對此，徐春鶯今天舉行記者會，會中秀出自己的中華民國護照、身分證；她也批評副總統賴清德對她的指控，表示賴清德身為副總統，可以動用國家機器去調查她是否有共產黨的身分，若確實是，「願意中華民國註銷我的身份，把我驅逐出境」。

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徐春鶯今日在內湖舉行記者會，澄清近期的爭議，民眾黨發言人陳智菡也到現場。徐春鶯表示，自己1993年嫁到台灣，在台灣生活的時間超越在中國生活的時間，相信自己跟所有嫁到台灣的大陸姐妹、其他國家姐妹一樣，「我們深深愛上這塊土地，我們在生兒育女，成為一個納稅人相夫教子」。

徐春鶯表示也拿出自己的護照與身分證表示，自己不是在台灣出生，但在此深根，依照規定過五關斬六將取得身分證，並放棄中國的戶籍與護照，她透露，自己2000年拿到身分證，至今已經23年。


徐春鶯指出，最近媒體報導有關民眾黨的不分區名單，才發現中國籍配偶沒有真正被認同，她強調，自己與許多中配都一樣，把台灣當作自己的家，也從未對台灣社會做出一些不利的事情，但現在因為選居然被副總統賴清德公開指控是共產黨黨員，「我真的是何德何能，驚動到副總統點名我是共產黨員，他有證據嗎？」

徐春鶯說，政治人物講話應該要有道德誠信，並要對她這個國民講話負責，「我不是共產黨員，也從來沒加入共產黨，我連共青團都沒加入過」。徐春鶯，賴清德是副總統，可以出動國家機器去調查，若查到她在大陸是共產黨員，她願意被註銷中華民國身份，並驅逐出境。

另外針對邱太三表示，依照「國籍法」要出示放棄國籍證明文字，才可擔任立委。徐春鶯說，邱太三貴為陸委會主委，又是一個法律專長的人，「兩岸有國與國的關係嗎？你這裡承認對岸嗎？對岸也沒承認你，這些其實都是法律條文規定的，為什麼要用這個來打我們？」

徐春鶯直言「請邱太三教我們，我們要怎麼回去放棄對岸國籍？」她質疑，中國人是外國人嗎？中國事務是外國事務嗎？如果是外國事務，那就歸外交部管，這樣要陸委會幹嘛？為什麼要有這單位？兩岸人民關係條例是怎麼產生的？

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