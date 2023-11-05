不滿遭賴清德點名是共產黨　徐春鶯：若被查到願註銷國籍驅逐出境

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐春鶯表示也拿出自己的護照與身分證表示，自己不是在台灣出生，但在此深根，依照規定過五關斬六將取得身分證，並放棄中國的戶籍與護照，她透露，自己2000年拿到身分證，至今已經23年。
徐春鶯指出，最近媒體報導有關民眾黨的不分區名單，才發現中國籍配偶沒有真正被認同，她強調，自己與許多中配都一樣，把台灣當作自己的家，也從未對台灣社會做出一些不利的事情，但現在因為選居然被副總統賴清德公開指控是共產黨黨員，「我真的是何德何能，驚動到副總統點名我是共產黨員，他有證據嗎？」
徐春鶯說，政治人物講話應該要有道德誠信，並要對她這個國民講話負責，「我不是共產黨員，也從來沒加入共產黨，我連共青團都沒加入過」。徐春鶯，賴清德是副總統，可以出動國家機器去調查，若查到她在大陸是共產黨員，她願意被註銷中華民國身份，並驅逐出境。
另外針對邱太三表示，依照「國籍法」要出示放棄國籍證明文字，才可擔任立委。徐春鶯說，邱太三貴為陸委會主委，又是一個法律專長的人，「兩岸有國與國的關係嗎？你這裡承認對岸嗎？對岸也沒承認你，這些其實都是法律條文規定的，為什麼要用這個來打我們？」
徐春鶯直言「請邱太三教我們，我們要怎麼回去放棄對岸國籍？」她質疑，中國人是外國人嗎？中國事務是外國事務嗎？如果是外國事務，那就歸外交部管，這樣要陸委會幹嘛？為什麼要有這單位？兩岸人民關係條例是怎麼產生的？
更多「2024大選」相關新聞。