台灣大賽／2009年中職總冠軍賽象獅大戰17局超經典！成晉也有印象
樂天桃猿昨（4）日在台灣大賽第一場以2:3不敵味全龍，不過兩隊打到天昏地暗14局才分出高下，不少球員今天到場也都還是有點疲態，提到這次台灣大賽，成晉表示，自己不會太在意輸贏，而是要贏對手氣勢要較強，才有機會獲勝，而他印象最深就是2009年的兄弟象與統一獅大戰17局，當時他還在跟父親打壘球比賽，不小心聽廣播聽到，現在則是自己親身體驗這樣的感覺。
記者吳政紘/台北報導
2009年台灣大賽第六戰，兄弟象在台南球場對戰統一獅，兩隊打到幾乎全員出動，才由王勝偉在17局上開轟，最後以5:4贏球，也是史上最經典戰役。
對於季後挑戰賽，甚至之前對戰中信兄弟4連戰，成晉都表現優異，他說：「主要是自己不太在意輸贏，因為都打到這裡了，我覺得我們已經很不容易。」
樂天想要贏球，甚至在台灣大賽複製2019年奪冠的美夢，必須要先過味全這一關，成晉表示，不會太在意自己的成績，或是比賽輸贏，這只是一場比賽，而是要每一場都保持想要贏的心態，要比對方更有企圖心，才有機會。
樂天過去在歷史上台灣大賽首戰落敗，最後贏球，在2015、2018、2019年都奪冠，球員都不太陌生，反而在落敗後，還有一線生機。