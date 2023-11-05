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台灣大賽／G2布里悍對決黃子鵬形成投手戰　5局味全0:0樂天

▲味全龍先發投手布里悍，為本季聯盟防禦率王，主投5局無失分。（圖／味全龍提供）
▲味全龍先發投手布里悍，為本季聯盟防禦率王，主投5局無失分。（圖／味全龍提供）

記者路皓惟/台北報導

中職34年台灣大賽G2今（5日）下午5點在天母棒球場續戰，味全龍派出布里悍先發，對決樂天桃猿黃子鵬，前5局雙方投手表現精彩，布里悍、黃子鵬雙雙化解失分危機，5局打完雙方形成0：0平手。

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1局上，布里悍投出三上三下。1局下，吉力吉撈．鞏冠、郭天信接連安打，但打線未能串連留下殘壘。2局上，陳俊秀、朱育賢先後敲出安打，形成一、三壘有人，第八棒成晉擊出投手前滾地球遭刺殺出局，布里悍順利解圍。

4局下，劉基鴻擊出右外野二壘安打，並趁著李凱威內野滾地球出局，站上三壘得分大門口，但張政禹揮棒落空三振，黃子鵬度過失分危機。

5局下，該局首名打者林孝程擊出游擊穿越安打，蔣少宏滾地球遭刺殺，林孝程趁傳站上二壘，接著他趁投手暴投往三壘衝，嚴宏鈞撿球後快傳三壘阻殺林孝程，冉承霖吞下三振，該局味全龍還是沒能攻破黃子鵬。

布里悍目前5局用球數60顆，被敲2安打無失分，投出5次三振；黃子鵬先發5局用了52球，被擊出4支安打無失分，投出2次三振。

台灣大賽G2先發打序

味全龍：
第一棒：拿莫．伊漾（一壘）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：郭天信（中外野）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：李凱威（二壘）
第六棒：張政禹（游擊）
第七棒：林孝程（左外野）
第八棒：蔣少宏（捕手）
第九棒：冉承霖（右外野）
先發投手：布里悍

樂天桃猿：
第一棒：陳晨威（中外野）
第二棒：林立（二壘）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：陳俊秀（一壘）
第六棒：林承飛（游擊）
第七棒：朱育賢（左外野）
第八棒：成晉（右外野）
第九棒：嚴宏鈞（捕手）
先發投手：黃子鵬
 

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