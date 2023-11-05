台灣大賽／G2布里悍對決黃子鵬形成投手戰　5局味全0:0樂天

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4局下，劉基鴻擊出右外野二壘安打，並趁著李凱威內野滾地球出局，站上三壘得分大門口，但張政禹揮棒落空三振，黃子鵬度過失分危機。
5局下，該局首名打者林孝程擊出游擊穿越安打，蔣少宏滾地球遭刺殺，林孝程趁傳站上二壘，接著他趁投手暴投往三壘衝，嚴宏鈞撿球後快傳三壘阻殺林孝程，冉承霖吞下三振，該局味全龍還是沒能攻破黃子鵬。
布里悍目前5局用球數60顆，被敲2安打無失分，投出5次三振；黃子鵬先發5局用了52球，被擊出4支安打無失分，投出2次三振。
台灣大賽G2先發打序
味全龍：
第一棒：拿莫．伊漾（一壘）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：郭天信（中外野）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：李凱威（二壘）
第六棒：張政禹（游擊）
第七棒：林孝程（左外野）
第八棒：蔣少宏（捕手）
第九棒：冉承霖（右外野）
先發投手：布里悍
樂天桃猿：
第一棒：陳晨威（中外野）
第二棒：林立（二壘）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：陳俊秀（一壘）
第六棒：林承飛（游擊）
第七棒：朱育賢（左外野）
第八棒：成晉（右外野）
第九棒：嚴宏鈞（捕手）
先發投手：黃子鵬